الحرس الديواني تحجز كميات من العجلات المطاطية والجيراك والأحذية الرياضية المهربة بقيمة 440 ألف دينار

في إطار مكافحة تهريب البضائع الاستهلاكية بكامل التراب الوطني، تمكنت فرقة الحرس الديواني بالقيروان صباح اليوم الإثنين 8 مارس 2021 من إحباط محاولة تهريب كمية من العجلات المطاطية وذلك إثر عملية مطاردة لشاحنة دون لوحات منجمية لم يمتثل سائقها لإشارات أعوان الديوانة بالوقوف.و بتفتيشها تم العثور على عدد 53 إطارا مطاطيا مهربا من أحجام مختلفة.ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضر حجز في الغرض وبلغت القيمة الجملية للمحجوز 54 ألف دينار.وفي السياق ذاته قامت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد بحجز كمية هامة من الأحذية الرياضية (1875 حذاء) مخفية بإحكام داخل مخبأ مهيأ بشاحنة ثقيلة قادمة من جهة القصرين في اتجاه إحدى المدن الساحلية وبلغت القيمة الجملية للمحضر 330 ألف دينار.ومن جهة أخرى قامت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة بحجز 500 كلغ من مادة الجيراك محملة على متن سيارة وقد بلغت القيمة الجملية للمحضر 57 ألف دينار.