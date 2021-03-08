أريانة: تراجع نسبة البطالة بـ24ر1 نقطة وتحسن مؤشر التشغيل رغم تداعيات فيروس "كورونا" ( تقرير)

وات -

تمكّنت ولاية أريانة من التقليص من نسبة البطالة بـ24ر1 نقطة لتستقر في حدود 10 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019، مقابل نسبة 24ر11 بالمائة، تم تسجيلها خلال التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، لتصبح الولاية الثانية على المستوى الوطني التي تحقق أقل نسبة بطالة، والاولى على مستوى إقليم تونس والشمال الشرقي، وذلك رغم تداعيات فيروس "كورونا" والصعوبات الاقتصادية المسجلة طيلة سنوات المخطط 2016/2020 .وحسب ما ورد في تقرير الادارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بأريانة حول قطاع التشغيل بالجهة منذ بداية المخطط التنموي 2016/2020، والذي تلقت (وات) نسخة منه، فقد حافظت الجهة على التطور الايجابي لاحداثات الشغل المنجزة بمعدل سنوي في حدود 3 بالمائة رغم الازمة الوبائية التي كانت لها تأثيرات سلبية على مؤشرات سوق الشغل، حيث عرفت عروض الشغل المباشرة المسجلة بمكاتب التشغيل تراجعا بنسبة 70ر60 بالمائة، وذلك الى غاية يوم 24 ديسمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.في المقابل، شهدت عمليات التشغيل حسب النوع الاجتماعي الخاصة بالاناث ارتفاعا، حيث مرّت من 47ر57 بالمائة خلال السنة الاولى للمخطط التنموي، الى 19ر61 بالمائة من حجم التشغيل لسنة 2020.كما انتفع بالبرامج النشيطة للتشغيل وخاصة عقود التربصات، 23081 منتفعا خلال سنوات المخطط، وذاك بادماج نحو 9195 شابا وشابة بنفس مؤسسة التربص، اي بنسبة 83ر39 بالمائة، منهم 60ر68 بالمائة من حاملي الشهادات العليا، وفق ذات التقرير.وعرفت طلبات الشغل الجمليّة المسجلة بمكاتب التشغيل خلال الفترة الاخيرة، وخاصة منذ شهر أوت 2020 تطورا قدر بنحو 187 بالمائة الى غاية يوم 24 ديسمبر 2020، مقارنة بنفس الفترة سنة 2019، حيث بلغ حجمها 7784 طلبا محينا، منها 4455 طلبا لحاملي الشهادات العليا.