نابل: أصحاب مراكز التنشيط السياحي يدخلون في اعتصام مفتوح أمام مقر الولاية احتجاجا على توقفهم عن العمل جراء الجائحة

وات -

نفّذ عدد من أصحاب مراكز التنشيط السياحي بولاية نابل، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية اصطحبوا فيها الدراجات النارية رباعية الدفع "الكواد" والدواب أمام مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ثم توجهوا الى مقر الولاية معلنين دخولهم بداية من اليوم في اعتصام مفتوح امامها احتجاجا على الوضعية المادية الصعبة التي يعيشونها بعد توقفهم عن العمل لفترة طويلة رغم ثقل التزاماتهم العائلية، وفق رئيس النقابة الجهوية لمراكز التنشيط السياحي بنابل حمد المبروكيوأشار مبروكي، في تصريح لـ(وات)، الى إفلاس عدد منهم مما اظطر بعضهم لبيع الدواب نظرا لعدم قدرتهم على توفير الاعلاف، لافتا الى عدم تدخل السلط المعنية لسن اجراءات للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة.ودعا، في هذا السياق، السلط الجهوية الى الانصات الى مشاغلهم والتدخل قصد مساعدتهم على تخطي هذه الوضعية الصعبة التي يعيشونها منذ فترة طويلة، مطالبين السلط بتمكينهم من قروض ميسّرة.ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عادل علية، إن المهنينين العاملين بمراكز التنشيط السياحي يعيشون وضعية اجتماعية و مادية مزرية منذ أكثر من سنيتن، مشيرا إلى أنهم تقدموا بمطلب الى السلط الجهوية لتمكنيهم من توفير الأعلاف للدواب على غرار الفلاحين إلا أنه قوبل بالرفض.ودعا السلط الجهوية إلى الاستماع لمطالب المهنيين ومساعدتهم على تخطي الوضعية الصعبة التي تشهدها عديد القطاعات ومنها أصحاب المقاهي والمطاعم الذين يواصلون اعتصامهم المفتوح أمام مقر ولاية نابل منذ 5 أيام.وفي هذا السياق، أكد رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المقاهي، منذر القراطي، على تواصل اعتصام عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم احتجاجا على قرار مواصلة سحب الكراسي والطاولات من الساعة السابعة ليلا، والذي تسبب في تردي وضعيتهم الاقتصادية، مؤكدا تمسك المهنيين بمطلبهم الرئيسي والمتمثل في العودة للعمل بصفة طبيعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تداعيات انتشار "كورونا".وفي المقابل، اوضح والي نابل، محمد رضا مليكة، في تصريح لـ(وات)، أنه تم اتخاذ جملة من الاجراءات لفائدة أصحاب المقاهي والمطاعم منذ 30 نوفمبر الفارط، بهدف التخفيف من تداعيات جائحة "كورونا"، وقد تم توجيه مكتوب لرئيس الحكومة يتضمن كافة مطالب أصحاب المقاهي للنظر في إمكانية اعتمادها باعتبارها قرارات ذات صبغة وطنية.واشار مليكة إلى انه تم عقد جلسة عمل مع ممثلي الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للنظر في إعادة جدولة الديون، بالاضافة إلى عقد جلسات محلية بمختلف المعتمديات لدراسة الوضعيات حالة بحالة وتمكين أصحاب المقاهي والمطاعم من التسهيلات الممكنة ضمانا لمواصلة نشاطهم وحفاظا على موارد رزقهم.وبخصوص مطالب العاملين بمراكز التنشيط السياحي، أفاد بأن مصالح الولاية تقدّمت بمطلب للبنك التونسي للتضامن للنظر في إمكانية إسنادهم قروض ميسّرة، ومن المبرمج عقد جلسة عمل يوم غد الثلاثاء بمقر الولاية مع النقابة الجهوية لمراكز التنشيط السياحي للاستماع لمشاغهميشار إلى أن مصالح ولاية نابل أصدرت اليوم الاثنين بيانا توضيحيا للرأي العام حول القرارات التي تم اتخاذها لفائدة أصحاب المقاهي والمطاعم بالجهة.