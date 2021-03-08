الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 8 مارس 2021

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صفاقس: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الجملي إلى 650 حالة وفاة
صفاقس، 8 مارس (وات/مكتب صفاقس) - ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ولاية صفاقس إلى 650 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم الاثنين.
ويعد هذا اليوم الخامس الذي تعرف فيه الجهة ارتفاعا من جديد لعدد الوفيات بعد أن شهدت الجهة نزولا لمعدلها في حدود حالة وفاة أو حالتين، كما رصدت الجهة 40 حالة إيجابية على مجموع 159 تحليلا منجزا و59 حالة تعافي في الفيروس.
ويتواصل إيواء مصابين بالفيروس في الوحدات الاستشفائية والخاصة بالجهة، حيث يقيم حاليا باقسام العناية المركزة 18 مصابا، وبأقسام "كوفيد +" 70 مصابا، وبالمصحات الخاصة 30 مصابا.
يذكر أن العدد الجملي للحالات الإيجابية في الجهة بلغ إلى حد الآن 22879 حالة مكتشفة على مجموع 84891 تحليلا منجزا لتقصي الوباء، في حين بلغ عدد المتعافين منه 21409 اشخاص.
نابل: تسجيل حالتي وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد
نابل، 8 مارس (وات/مكتب نابل) - سجلت ولاية نابل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة إلى 490 حالة وفاة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة مساء امس الاحد على صفحتها الرسمية
وتعود حالة الوفاة الاولى لامراة تبلغ من العمر 76 سنة أصيلة معتمدية نابل وتتعلق حالة الوفاة الثانية برجل أصيل معتمدية نابل يبلغ من العمر 86 سنة
كما سجلت الجهة 14 إصابة محلية جديدة بالفيروس بعد القيام ب185 تحليلا مخبريا ليرتفع مجموع الاصابات المكتشفة إلى 16026 حالة منذ بداية الجائحة
وفي المقابل، تراجع عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة إلى 24 حالة إيواء، كما تقلص عدد الحالات النشيطة من المصابين بالفيروس إلى 331 حالة بعد رفع العزل الصحي عن 36 شخصا خلال ال24 ساعة الاخيرة
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
صفاقس: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الجملي إلى 650 حالة وفاة
صفاقس، 8 مارس (وات/مكتب صفاقس) - ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ولاية صفاقس إلى 650 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم الاثنين.
ويعد هذا اليوم الخامس الذي تعرف فيه الجهة ارتفاعا من جديد لعدد الوفيات بعد أن شهدت الجهة نزولا لمعدلها في حدود حالة وفاة أو حالتين، كما رصدت الجهة 40 حالة إيجابية على مجموع 159 تحليلا منجزا و59 حالة تعافي في الفيروس.
ويتواصل إيواء مصابين بالفيروس في الوحدات الاستشفائية والخاصة بالجهة، حيث يقيم حاليا باقسام العناية المركزة 18 مصابا، وبأقسام "كوفيد +" 70 مصابا، وبالمصحات الخاصة 30 مصابا.
يذكر أن العدد الجملي للحالات الإيجابية في الجهة بلغ إلى حد الآن 22879 حالة مكتشفة على مجموع 84891 تحليلا منجزا لتقصي الوباء، في حين بلغ عدد المتعافين منه 21409 اشخاص.
نابل: تسجيل حالتي وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد
نابل، 8 مارس (وات/مكتب نابل) - سجلت ولاية نابل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة إلى 490 حالة وفاة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة مساء امس الاحد على صفحتها الرسمية
وتعود حالة الوفاة الاولى لامراة تبلغ من العمر 76 سنة أصيلة معتمدية نابل وتتعلق حالة الوفاة الثانية برجل أصيل معتمدية نابل يبلغ من العمر 86 سنة
كما سجلت الجهة 14 إصابة محلية جديدة بالفيروس بعد القيام ب185 تحليلا مخبريا ليرتفع مجموع الاصابات المكتشفة إلى 16026 حالة منذ بداية الجائحة
وفي المقابل، تراجع عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة إلى 24 حالة إيواء، كما تقلص عدد الحالات النشيطة من المصابين بالفيروس إلى 331 حالة بعد رفع العزل الصحي عن 36 شخصا خلال ال24 ساعة الاخيرة
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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