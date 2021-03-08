الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 8 مارس 2021

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صفاقس: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الجملي إلى 650 حالة وفاة

نابل: تسجيل حالتي وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

صفاقس، 8 مارس (وات/مكتب صفاقس) - ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في ولاية صفاقس إلى 650 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم الاثنين.ويعد هذا اليوم الخامس الذي تعرف فيه الجهة ارتفاعا من جديد لعدد الوفيات بعد أن شهدت الجهة نزولا لمعدلها في حدود حالة وفاة أو حالتين، كما رصدت الجهة 40 حالة إيجابية على مجموع 159 تحليلا منجزا و59 حالة تعافي في الفيروس.ويتواصل إيواء مصابين بالفيروس في الوحدات الاستشفائية والخاصة بالجهة، حيث يقيم حاليا باقسام العناية المركزة 18 مصابا، وبأقسام "كوفيد +" 70 مصابا، وبالمصحات الخاصة 30 مصابا.يذكر أن العدد الجملي للحالات الإيجابية في الجهة بلغ إلى حد الآن 22879 حالة مكتشفة على مجموع 84891 تحليلا منجزا لتقصي الوباء، في حين بلغ عدد المتعافين منه 21409 اشخاص.نابل، 8 مارس (وات/مكتب نابل) - سجلت ولاية نابل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة إلى 490 حالة وفاة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة مساء امس الاحد على صفحتها الرسميةوتعود حالة الوفاة الاولى لامراة تبلغ من العمر 76 سنة أصيلة معتمدية نابل وتتعلق حالة الوفاة الثانية برجل أصيل معتمدية نابل يبلغ من العمر 86 سنةكما سجلت الجهة 14 إصابة محلية جديدة بالفيروس بعد القيام ب185 تحليلا مخبريا ليرتفع مجموع الاصابات المكتشفة إلى 16026 حالة منذ بداية الجائحةوفي المقابل، تراجع عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة إلى 24 حالة إيواء، كما تقلص عدد الحالات النشيطة من المصابين بالفيروس إلى 331 حالة بعد رفع العزل الصحي عن 36 شخصا خلال ال24 ساعة الاخيرة