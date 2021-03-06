فوز الترجي التونسي على الزمالك المصري 3-1

وات - فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على الزمالك المصري بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا ( المجموعة الرابعة)
وسجل الايفواري وليام توغاي د26 ومحمد علي بن رمضان د44 من ضربة جزاء ود53 اهداف الترجي التونسي فيما جاء هدف الزمالك عن طريق احمد فتوح د40
ورفع الترجي رصيده الى 7 نقاط متصدرا مجموعته فيما استقر رصيد الزمالك عند نقطتين.
ويتبارى الفريقان يوم 16 مارس الجاري ايابا في القاهرة في اطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة رابطة الابطال.
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وسجل الايفواري وليام توغاي د26 ومحمد علي بن رمضان د44 من ضربة جزاء ود53 اهداف الترجي التونسي فيما جاء هدف الزمالك عن طريق احمد فتوح د40
ورفع الترجي رصيده الى 7 نقاط متصدرا مجموعته فيما استقر رصيد الزمالك عند نقطتين.
ويتبارى الفريقان يوم 16 مارس الجاري ايابا في القاهرة في اطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة رابطة الابطال.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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