فوز الترجي التونسي على الزمالك المصري 3-1

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فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على الزمالك المصري بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا ( المجموعة الرابعة)وسجل الايفواري وليام توغاي د26 ومحمد علي بن رمضان د44 من ضربة جزاء ود53 اهداف الترجي التونسي فيما جاء هدف الزمالك عن طريق احمد فتوح د40ورفع الترجي رصيده الى 7 نقاط متصدرا مجموعته فيما استقر رصيد الزمالك عند نقطتين.ويتبارى الفريقان يوم 16 مارس الجاري ايابا في القاهرة في اطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة رابطة الابطال.