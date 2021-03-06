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فوز الترجي التونسي على الزمالك المصري 3-1

Publié le Samedi 06 Mars 2021 - 19:26 قراءة: 0 د, 26 ث
وات - فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على الزمالك المصري بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا ( المجموعة الرابعة)
وسجل الايفواري وليام توغاي د26 ومحمد علي بن رمضان د44 من ضربة جزاء ود53 اهداف الترجي التونسي فيما جاء هدف الزمالك عن طريق احمد فتوح د40
ورفع الترجي رصيده الى 7 نقاط متصدرا مجموعته فيما استقر رصيد الزمالك عند نقطتين.


ويتبارى الفريقان يوم 16 مارس الجاري ايابا في القاهرة في اطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة رابطة الابطال.

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