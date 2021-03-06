تونس تستضيف الدورة الأولى لسنة 2021 لاجتماع الشبكة الإقليمية لتكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع الوظيفة العمومية والنفاذ إلى مواقع المسؤولية

وات - ترأست الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، أمس الجمعة عبر تقنية التواصل عن بعد بالعاصمة، أشغال اجتماع الشبكة الإقليمية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع الوظيفة العمومية والنفاذ إلى مواقع القرار
ويندرج هذا اللقاء في إطار برنامج منتدى الفيدراليات "تمكين النساء من أدوار الريادة" والذي يهدف إلى تحقيق حوكمة شاملة في كل من الدول الأربع الأعضاء بالشبكة وهي تونس والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومصر
وكان اللقاء مناسبة تبادل خلالها المشاركون، تجاربهم في مختلف المجالات على غرار التربية والتعليم العالي والصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها في مجال آليات التصدي لجائحة كوفيد-19 وتأثيرها على المساواة بين الجنسين
وشدد المشاركون على ضرورة الاستعداد لفترة ما بعد كوفيد-19 سواء من حيث السياسات أو طرق العمل والتواصل والتدريب، مؤكدين أن مبدأ المساواة هو جزء من الحال وليس المشكل
و جدير بالاشارة الى أن هذا اللقاء شهد مشاركة كل من الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس والكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري بالمملكة المغربية احمد العمومري ورئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية مايا مرسي
يذكر أن الشبكة الإقليمية لتكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع الوظيفة العمومية والنفاذ إلى مواقع المسؤولية تم احداثها
سنة 2017 و هي آلية إقليمية للمساواة بين الجنسين في الخدمة العامة ترتكز على دعم آليات المساواة بين الجنسين على المستوى المركزي والإقليمي.
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ويندرج هذا اللقاء في إطار برنامج منتدى الفيدراليات "تمكين النساء من أدوار الريادة" والذي يهدف إلى تحقيق حوكمة شاملة في كل من الدول الأربع الأعضاء بالشبكة وهي تونس والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومصر
وكان اللقاء مناسبة تبادل خلالها المشاركون، تجاربهم في مختلف المجالات على غرار التربية والتعليم العالي والصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها في مجال آليات التصدي لجائحة كوفيد-19 وتأثيرها على المساواة بين الجنسين
وشدد المشاركون على ضرورة الاستعداد لفترة ما بعد كوفيد-19 سواء من حيث السياسات أو طرق العمل والتواصل والتدريب، مؤكدين أن مبدأ المساواة هو جزء من الحال وليس المشكل
و جدير بالاشارة الى أن هذا اللقاء شهد مشاركة كل من الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس والكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري بالمملكة المغربية احمد العمومري ورئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية مايا مرسي
يذكر أن الشبكة الإقليمية لتكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع الوظيفة العمومية والنفاذ إلى مواقع المسؤولية تم احداثها
سنة 2017 و هي آلية إقليمية للمساواة بين الجنسين في الخدمة العامة ترتكز على دعم آليات المساواة بين الجنسين على المستوى المركزي والإقليمي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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