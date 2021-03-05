الولباني: هناك استقرار في عدد المترشحين لامتحان ختم التعليم الأساسي ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية

وات -

استقرّ عدد المترشحين إلى شهادة ختم التعليم الأساسي العام ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2021، على التوالي عند حوالي 28 ألف و 54 ألف مترشح، مقابل ارتفاع في عدد المترشحين إلى امتحان البكالوريا وفق مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولبانيوبلغ عدد المترشحين إلى امتحان ختم التعليم الأساسي العام خلال السنة الدراسية الحالية، حسب ما أفاد به الولباني في تصريح لـ (وات)، 28 ألف و800 مترشح، فيما استقر عدد المترشحين إلى امتحان ختم التعليم الأساسي التقني عند 300 مترشح وترشح إلى مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية نحو 54 ألف مترشح، أي ما يعادل تقريبا نفس عدد المترشحين خلال السنة الدراسية الماضيةوقال الولباني أن العمل صلب الوزارة يتم حاليا على ضبط عدد المراكز التي سيتم التناظر عليها في المدارس الاعدادية النموذجية والمعاهد النموذجيةأما بالنسبة للمترشحين لامتحان البكالوريا فقد سجل قفزة ليبلغ 145 ألف و 500 مترشح، ليسجل ثاني أعلى عدد مترشحين بعد سنة 2008 التي شهدت ترشح 156 ألف تلميذ لاجتياز هذا الامتحانواستأثرت شعبة الاقتصاد والتصرف بالمرتبة الأولى بأعلى عدد من المترشحين ( 47 ألف مترشح) تليها شعبة العلوم التجريبية ب 32 ألف مترشح فشعبة الآداب بـ 27 ألفا و 500 مترشح ثم العلوم التقنية بـ 20 ألفا و 150 مترشحاوترشح في شعبة الرياضيات 10 آلاف و 500 تلميذ وعلوم الإعلامية 7170 لتتذيل شعبة الرياضة قائمة الشعب من حيث عدد المترشحين ب1370 مترشحاوكان الولباني قد أعلن أمس الخميس عن إلغاء اختبار التربية البدنية استثنائيا وللسنة والثانية على التوالي واعتماد المعدل السنوي كعدد نهائي في المعدل النهائي للبكالوريا بالنسبة للمترشحينوفي المقابل أكد الولباني على المحافظة على مواعيد اجراء الاختبارات التطبيقية بالنسبة لبقية المواد على غرار التربية الموسيقية والتربية التشكيلية والاختصاص الرياضي والاعلاميةولفت إلى أن العمل سيتجه في المدة القادمة للاعداد اللوجسيتي على مستوى مراكز الامتحانات ومراجعة سلم العقوبات والاجراءات التأديبية لمحاولات الغش.