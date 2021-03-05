قبلي: امضاء اتفاقية شراكة بين جمعية ابتسامة والمندوبية الجهوية للتربية لتعزيز الاحاطة النفسية بالتلاميذ

وات -

أمضت الجمعية المحلية لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة بدوز المعروفة بجمعية " ابتسامة"، أمس الخميس، اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية ترمي الى تعزيز مجهودات المندوبية في الاحاطة النفسية بالتلاميذ المدمجين بالخصوص والتلاميذ عموما والارتقاء باداء المنظومة التربوية وتكريس دورها الاجتماعي والثقافي.واوضح المنسق الاداري لجمعية "ابتسامة"، عاطف منصور، اليوم الجمعة، لـ"وات" ان هذه الاتفاقية ستعزز العمل المشترك بين الجمعية والمندوبية الجهوية للتربية وفق برنامج سنوي محدّد يهدف الى العناية بالصحة النفسية للتلاميذ الحاملين للاعاقة منذ مرحلة ما قبل التمدرس والتاهيل الذي يمكنهم التمتع به بمركز الجمعية، وصولا الى المرافقة و تقديم الدعم التربوي لهؤولاء التلاميذ في مختلف مستوياتهم الدراسية، وذلك بهدف انجاح عملية دمجهم بالمدارس والمعاهد وتنمية قدراتهم المعرفية بما سينعكس ايجابا على سلوكاتهم العائلية والمجتمعية.واضاف عاطف منصور ان عمل الجمعية بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتربية لن يقتصر على التلاميذ الحاملين لاعاقات فقط بل سيشمل باقي التلاميذ في مختلف المستويات الدراسية باعتبار أن العناية بالصحة النفسية تساعد هؤولاء التلاميذ في تجاوز الضغوطات التي يتعرضون لها خاصة وانه سيتم احداث وحدة رصد للحالات التي تتطلب احاطة تضمن لهم التوازن ومزيدا من الفرص لتجاوز الاشكاليات المتسببة في تراجع النتائج او التوجه نحو الانقطاع المدرسي وما قد ينجر عنه من سلوكات محفوفة بالمخاطر في الشارع.وفي ذات السياق، اشار المصدر ذاته إلى ان انطلاق العمل على البرنامج المشترك بين جمعية ابتسامة والمندوبية الجهوية للتربية سيكون مع موفى شهر مارس الجاري عبر تنظيم حصص موجهة للاعداد النفسي للتلاميذ المقبلين على اجتياز مناظرة البكالوريا.