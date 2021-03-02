انطلاق عمليات التسجيل للانتفاع بالإجراءات المقررة لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات كوفيد-19

أعلنت وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار عن انطلاق عمليات التسجيل لمطالب الانتفاع بالإجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس "كوفيد-19" بالمنصة الإلكترونية المحدثة للغرض إلى غاية موفى جوان 2021 وذلك على الرابط التالي: https://entreprise.finances.gov.tn،وستمكن هذه المنصة، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، الثلاثاء، المؤسسات المتضررة من الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 6 لسنة 2020 والفصل 33 من قانون المالية لسنة 2021 وهي الانتفاع بآلية ضمان قروض التصرف والاستغلال المسندة من قبل البنوك لفائدتها.كما تتضمن الإجراءات، إيداع التصاريح المتعلقة بالقسط الاحتياطي الثالث المستوجب خلال سنة 2020 والأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة 2021 دون دفعها.وكذلك، إيداع التصريح السنوي بالضريبة المستوجبة بعنوان النتائج المحققة خلال سنة 2020 دون دفعها على أن يتم الدفع في أجل أقصاه موفى ماي 2022.وذكرت الوزارة، أنه يتعين على هذه المؤسسات إرفاق مطالبها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات الذي يثبت استجابتها للشروط المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020، وذلك طبقا للأنموذج المعد للغرض والذي يقع تحميله عبر المنصة مع تسوية وضعيتها الجبائية عند الاقتضاء.وأفادت الوزارة أنه يمكن للمؤسسات التي انخرطت بالمنصة خلال سنة 2020 ولم تتحصل بعد على جذاذات الأهلية، القيام بإعادة التسجيل بالمنصة وإعادة تحميل التقرير الخاص لمراقب الحسابات مع تسوية وضعيتها الجبائية عند الاقتضاء.ولمزيد الإرشادات يمكن للمؤسسات المعنية الاتصال بالفريق الفني بوحدة التنسيق والمتابعة والدراسات الجبائية بالإدارة العامة للأداءات عبر الأرقام التالية:71908032- 71908034- 71908036أو عن طريق البريد الإلكتروني:entreprises.covid.dgi@finances.gov.tn