الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 2 مارس 2021

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باجة : وفاة رجل جراء الاصابة ب"كورونا " ونسجيل 7 اصابات جديدة بالفيروس

ارتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بكورونا في ولاية بباجة الى 148حالة بعد تسجيل وفاة رجل بمنزله في مجاز الباب .وسجّلت أمس الاثنين في الجهة أيضا 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تتوزع على مناطق باجة (4 حالات) وعمدون (حالتان) وقبلاط (حالة واحدة) ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة الى4496 حالة من جملة 14926 تحليلا تمّ إجراوها.وتجاوزت نسبة التعافي من الفيروس 96 بالمائة بعد تسجيل تعافي 4346 شخصا حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.