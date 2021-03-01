بنزرت: احباط 3 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة والقبض على 13 شخصا

وات -

أحبطت الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت خلال الأسبوع المنقضي 3 محاولات لاجتياز للحدود البحرية التونسية بطريقة غير شرعية بمناطق الراس الأبيض والكورنيش بمعتمديتي بنزرت الشمالية والرمال بمعتمدية منزل جميل،، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، مصدر أمني مسؤول بالمنطقة البحرية ببنزرت.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن المصالح الرقابية للمنطقة البحرية ببنزرت تمكّنت بعد مجهود استعلاماتي وميداني خلال الأسبوع المنقضي من احباط عمليات الابحار السريّة الثلاث، والتي أسفرت عن القبض على 13 شخصا وحجز زورق مطاطي ومركبين.وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض ضمن هذه العمليات على شخصين مفتش عنهما لفائدة المصالح الأمنية أحدهما صادرة في شانه 7 مناشير تفتيش من اجل عدة جرائم، وفق تأكيده.