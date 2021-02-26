قفصة: مراحل انجاز متقدمة لعدد من مشاريع تزويد الأوساط الريفية بالماء الصالح للشرب

وات -

يتواصل بولاية قفصة انجاز عدد من مشاريع تزويد الاوساط الريفية بالماء الصالح للشرب والمموّلة من قبل البنك الافريقي للتنمية والمقدرة كلفتها الجملية بـ12،1 مليون دينار، حيث بلغ معظمها مراحل انجاز متقدّمة، وفق ما ذكرته المهندس رئيس بدائرة الهندسة الريفية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خديجة بن علي.واضافت بن علي، في تصريح لـ"وات"، ان من بين هذه المشاريع مشروع تزويد منطقة زمور بمعتمدية بلخير بالماء الصالح للشرب والذي سينتفع به 3600 ساكن وقدرت كلفته بـ2 مليون دينار، مشيرة إلى ان نسبة اشغاله بلغت 100 بالمائة في انتظار كهربة البئر ودخولها حيز الاستغلال.وأبرزت ان مشاريع تزويد مناطق الخذايرية العلندة والعثامنية التابعة لمعتمدية قفصة الجنوبية وام العلق بمعتمدية السند والعڨلة بمنطقة سيدي عيش دخلت حيز الاستغلال وقدرت كلفتها الجملية بـ6،4 مليون دينار وسينتفع بها 3207 ساكن.وأشارت إلى ان مشروعي تزويد منطقتي كاف دربي وفيض البلوم التابعتين بمعتمدية قفصة الجنوبية بالماء الصالح للشرب، بلغتا حاليا طور الربط والتجهيز ومن المؤمل دخولهما حيز الاستغلال خلال شهر مارس القادم، مبرزة أن كلفة هذين المشروعين وقدرت بـ1،3 مليون دينار وسينتفع بهما 2200 ساكن.