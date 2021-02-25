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الرابطة 1 - يوسف السرايري يدير لقاء النجم الساحلي والنادي الصفاقسي

Publié le Jeudi 25 Février 2021 - 12:10 قراءة: 0 د, 12 ث
وات - تم تعيين الحكم يوسف السرايري لادارة مباراة النجم الساحلي والنادي الصفاقسي المقررة الاحد المقبل (س 14) بملعب حمام سوسة لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسيساعد السرايري في ادارة هذه المباراة زياد الذويوي وشهاب الطرابلسي.

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