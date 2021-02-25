الرابطة 1 - يوسف السرايري يدير لقاء النجم الساحلي والنادي الصفاقسي

وات - تم تعيين الحكم يوسف السرايري لادارة مباراة النجم الساحلي والنادي الصفاقسي المقررة الاحد المقبل (س 14) بملعب حمام سوسة لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسيساعد السرايري في ادارة هذه المباراة زياد الذويوي وشهاب الطرابلسي.
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وسيساعد السرايري في ادارة هذه المباراة زياد الذويوي وشهاب الطرابلسي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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