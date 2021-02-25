ميدالية فضية لسارة الزمالي ومرتبة رابعة لجداف الماستر عبدالله ماطر اليوم 24 فيفري 2021 في بطولة العالم للتجديف بالقاعات

تحصلت سارة الجمالي على الميدالية الفضية لصنف دون 23 سنة وزن خفيف في مسافة 500م، امس الاربعاء، ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم للتجديف داخل القاعة المقامة عن بعد من 23 الى 27 فيفري الجاري.وكانت سارة الزمالي فازت في اليوم الاول بالميدالية البرونزية لصنف دون 23 سنة وزن خفيف مسافة 2000م.وبهذه الميدالية الجديدة ارتفع رصيد تونس من الميداليات الى 4 ميداليات (2فضية و2 برونزية).ميدالية فضيةلسارة الزمالي صنف دون 23 وزن خفيف في مسافة 500 مترمرتبة الرابعة لعبدالله ماطر صنف ماستر 30ـ39 سنة في مسافة 2000 ممرتبة التاسعة لحسان الحاج صنف ماستر 30ـ39 سنة في مسافة 2000ممرتبة سابعة لإياد عياد صنف دون 23 وزن خفيف في مسافة 500 ممرتبة سابعة لسلمى ماطري صنف ماستر 55 سنة في مسافة 2000 ممرتبة 12 لسيوار القرقني صنف دون 19 سنة في مسافة 500 م