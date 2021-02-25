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ميدالية فضية لسارة الزمالي ومرتبة رابعة لجداف الماستر عبدالله ماطر اليوم 24 فيفري 2021 في بطولة العالم للتجديف بالقاعات

سارة الزمالي
Publié le Jeudi 25 Février 2021 - 10:26 قراءة: 0 د, 43 ث
تحصلت سارة الجمالي على الميدالية الفضية لصنف دون 23 سنة وزن خفيف في مسافة 500م، امس الاربعاء، ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم للتجديف داخل القاعة المقامة عن بعد من 23 الى 27 فيفري الجاري.

وكانت سارة الزمالي فازت في اليوم الاول بالميدالية البرونزية لصنف دون 23 سنة وزن خفيف مسافة 2000م.


وبهذه الميدالية الجديدة ارتفع رصيد تونس من الميداليات الى 4 ميداليات (2فضية و2 برونزية).

بقية النتائج

ميدالية فضيةلسارة الزمالي صنف دون 23 وزن خفيف في مسافة 500 متر
مرتبة الرابعة لعبدالله ماطر صنف ماستر 30ـ39 سنة في مسافة 2000 م
مرتبة التاسعة لحسان الحاج صنف ماستر 30ـ39 سنة في مسافة 2000م
مرتبة سابعة لإياد عياد صنف دون 23 وزن خفيف في مسافة 500 م
مرتبة سابعة لسلمى ماطري صنف ماستر 55 سنة في مسافة 2000 م
مرتبة 12 لسيوار القرقني صنف دون 19 سنة في مسافة 500 م




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 221256

RESA67  (France)  |Jeudi 25 Février 2021 à 11h 13m |           
Bravo Sarra

RESA67  (France)  |Jeudi 25 Février 2021 à 11h 13m |           



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