كاس امم افريقيا للاواسط -ربع النهائي - الحكم الليبي معتز ابراهيم يدير لقاء تونس والمغرب

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عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الليبي معتز ابراهيم لاداراة مباراة المنتخب التونسي للاواسط ونظيره المغربي في اطار الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا للاواسط المقررة ليوم غد الجمعة بملعب مدينة نواذيبو . وسيساعده يوسف وحيد البوساطي من مصر كحم مساعد أول و من الجزائر عباس أكرم زهروني كمساعد ثاني اما الحكم الرابع فهو صامويل ويكوندا من رواندا .وكان المنتخب الوطني التونسي للأواسط اجرى مساء الاربعاء أول حصة تدريبية بملعب مدينة نواذيبو ( 500 كلم عن العاصمة نواكشوط )استعدادا للدور ربع النهائي الذي سيجمعه بالمنتخب المغربي يوم غد الجمعة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس.ويذكر ان ملعب نواذيبو تم تدشينه قبيل انطلاق البطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفنتينو.وافادت الجامعة ان التدريب المسائي للفريق امس كان فرصة للاطار الفني لتجربة بعض التصورات الفنية والتكتيكية المزمع انتهاجها ضد المنتخب المغربي و تجربة بعض الافكار على أرض الملعب سواء على مستوى التحرك والتمركز او على مستوى التعاطي مع الكرة عند البناء الهجومي او التمركز الدفاعي.ويجري المنتخب الوطني اليوم حصة تدريبية أخيرة بالملعب الرئيسي للمباراة ستكون على الساعة الرابعة مساء.