توزر: 700ر9 مليون دينار لتهيئة وإعادة بناء مجموعة من مؤسسات الطفولة (المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة)

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قال المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية توزر، منجي الشتوي، إن دراسات مجموعة من المشاريع المبرمجة ضمن ميزانية 2020 تشهد تقدما، وتخص تهيئة وإعادة بناء مجموعة من مؤسسات الطفولة بمبلغ اجمالي رصدته وزارة الإشراف يقدر بـ9,700 مليون دينار.وتتعلق هذه المشاريع، بهدم وإعادة بناء مركب الطفولة بتوزر، والمركز الجهوي للإعلامية الموجهة الى الطفل، وهدم وإعادة بناء مركب الطفولة بتمغزة، الى جانب مركب الطفولة في حزوة، الذي انتهت دراساته ويتم في الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن طلب العروض.وتشمل المشاريع المبرمجة كذلك، تحويل نادي الأطفال بحامة الجريد الى مركب للطفولة، ليستقبل الأطفال ويوفر خدمتي الاعاشة والرعاية، وتهيئة نادي الأطفال حي السلام بتوزر وتعشيب ملعبه، وبناء قاعة متعددة الاختصاصات وتعشيب الملعب بنادي الأطفال حي القطعاية بنفطة، فضلا عن تهيئة مركب الطفولة القديم بحزوة.ويمكن بفضل هذه المشاريع، بحسب ذات المصدر، تجديد وتحسين أغلب مؤسسات الطفولة في الجهة.