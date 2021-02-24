القصرين : وفد  حكومي يؤدي اليوم زيارة ميدانية للجهة لمتابعة  قرارات  مجالس وزارية سابقة

وات -

يؤدي مساء اليوم الأربعاء وفد إداري حكومي متكون من 25 مديرا ومديرا عاما من مختلف الوزارات زيارة ميدانية إلى ولاية القصرين ستدوم أربعة أيام وذلك لمتابعة قرارات أربع مجالس وزارية سابقة تضمنت 106 قرارات لفائدة الجهة في كافة القطاعات ، والتي لا يزال جزء كبيرا منها معطلا وفق والي القصرين عادل مبروك.وبين مبرووك في تصريح ل( وات) أن الوفد الحكومي الإداري سيتولى متابعة قرارات المشاريع المعطلة عن كثب وبكل دقة في إطار عمل مكتبي وإداري سيتم خلاله ووضع خارطة طريق لحلحلتها وضمان إنجازها في المدى المتوسط والقريب .وأبرز في ذات السياق أن مهمة الفريق الحكومي ستنطلق غدا مساء بعقد لقاء مع المديرين الجهويين وأعضاء المجلس الجهوي للتنمية من رؤساء البلديات وأعضاء مجلس النواب للوقوف على القرارات الوزارية السابقة التي تم اقرارها في كل من المجالس الوزاري الخاصو بالجهة المنعقدة في 8 مارس 2017 ، و في 31 أكتوبر 2015 ، و في 14 أفريل 2015 ، وفي 26 سبتمبر 2012 .وأبرز الوالي أن الهدف من حلحلة الإشكاليات التي عطلت إنجاز هذه المشاريع وضمان تنفيذها في أقرب الآجال حتى يتسنى إقتراح مشاريع جديدة في المجلس الوزاري الخاص بالجهة المرتقب عقده خلال سنة 2021 .وذكر أن من بين المشاريع التي سيتم العمل على حلحلتها حتى ترى النور مشروع المركز الدولي التربصات الرياضية بالشعانبي والقرية الإستشفائية ببولعابة ومنطقة التبادل الحر بتلابت ومشروع تحويل المستشفى الجهوي بالقصرين من مستشفى جهوي إلى مستشفى جامعي.