علي البنزرتي: "المنتخب الوطني لكرة السلة مطالب بمزيد العمل من اجل المحافظة على الزعامة القارية"

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أكد رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة علي البنزرتي أنّه بعد الترشح لنهائيات افروباسكيت (رواندا 2021) بالعلامة الكاملة اثر الفوز بجميع مقابلاته يتعين على المنتخب التونسي مزيد العمل من اجل المحافظة على الزعامة القارية.وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) أنّ الإطار الفني ادمج خلال الدورة الترشيحية التي اقيمت بمدينة المنستير 5 لاعبين شبان ضمن المجموعة بما يؤشر لمستقبل واعد للمنتخب الوطني في السنوات المقبلة.وأشار اللاعب رضوان سليمان عقب الفوز على جمهورية افريقيا الوسطى مساء الاحد (63-58) الى اهمية الترشح الى نهائيات رواندا بالعلامة الكاملة مبينا ان المنتخب التونسي وجد منافسة قوية في مباراة الاحد لكن رغم الارهاق الجسدي للاعبين في المباراة الثالثة المتتالية فانه تمكن من التاهل بامتياز الى النهائيات.واعرب عن الاعتقاد بان المهمة لن تكون سهلة في البطولة الافريقية ذلك ان كل المنافسين سيسعون الى هزم المنتخب التونسي مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة العمل بكل جدية من اجل المحافظة على اللقب القاري.وأشار سليمان الى أنّ اللاعبين الشبان الخمسة الذين انضموا الى المنتخب الوطني لكرة السلة كانت عملية اندماجهم في المجموعة سهلة مضيفا انهم "بصدد تقديم أداء طيّب وما عليهم سوى العمل للمحافظة على المستوى المرموق الذي بلغته كرة السلة التونسية ".وبيّن صالح الماجري من جهته ل(وات) أنّ المقابلة ضدّ جمهورية إفريقيا الوسطى كانت معقدة مثلما كان متوقعا موضحا ان كل اللاعبين كانوا وضعوا هدفا منذ انطلاق التصفيات يتمثل في الفوز بكل المقابلات وهو ما تحقق بفضل الاعداد الجيد واللعب بروح انتصارية عالية. واضاف قائلا "اظهرنا امام جمهورية افريقيا الوسطى شخصية قوية فرغم تاخرنا في النتيجة في بعض الفترات فاننا لم نرتبك وتمكنا من الفوز بالمباراة.وأكد على ضرورة الاعداد الجيد للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الدورة الترشيحية لاولمبياد طوكيو المقررة الصائفة القادمة بمدينة سبليت الكرواتية.واكد عمرو بوعلاق ان العناصر الشابة لم تجد اية صعوبة في الاندماج صلب الفريق الاول والتاقلم مع بقية اللاعبين ذوي الخبرة مشيدا بالتكامل الحاصل بين كافة افراد الفريق.