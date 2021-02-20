تطاوين : عودة الاعتصامات وتركيز الخيام وغلق الطريق في مختلف المعتمديات جراء البطء وتاخير تنفيذ اتفاق الكامور 2

وات -

تجدّدت الليلة الماضية الاعتصامات الشبابية في مختلف معتمديات ولاية تطاوين على خلفية البطء والتأخير الحاصل في تنفيذ اتفاق الكامور 2 الذي تضمن قرارات رئيس الحكومة الصادرة في 5 نوفمبر الماضي.وكانت تنسيقية اعتصام الكامور قد عقدت مساء امس اجتماعا موسّعا ضمّ كافة اعضائها ورؤساء نقاط الاعتصام تدارست فيه مختلف النقاط التصعيدية لاجبار الحكومة على تنفيذ ما تعهّدت به من اجل التنمية واحداث مواطن الشغل في الجهة.ودعت التنسيقية في مقطع فيديو للناطق باسمها طارق الحداد نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي الشباب الى تركيز خيام الاعتصام في مختلف المعتمديات والعمادات وغلق نصف الطريق للتعبير عن قلقهم وخوفهم من المماطلة والتسويف.وأفادت التنسيقية بان الوفد الجهوي المفاوض سيعقد يوم الاثنين اجتماعا تشاوريا تحمّل خلاله التنسيقية المنظمات الثلاث (في اشارة الى اتحاد الشغل واتحاد الفلاحة واتحاد الصناعة والتجارة) باعتبارهم اعضاء الوفد الجهوي المفاوض الالتزام بالعمل على تنفيد جميع القرارات المتفق حولها طيلة مدة التفاوض.