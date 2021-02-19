اتحاد تطاوين يتعاقد مع الليبي معتصم محمودي ومعتز الورتاني

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اعلن اتحاد تطاوين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع لاعب الرواق الدولي الليبي معتصم محمودي لمدة أربع سنوات قادما من أهلي طرابلس.وينتمي معتصم محمودي (19 سنة) للمنتخب الليبي للأواسط وكان قد شارك في الكأس العربية الأخيرة بالعربية السعودية.كما ضم اتحاد تطاوين لاعب الوسط الهجومي معتز الورتاني بموجب عقد لمدة أربعة مواسم. وتكون معتز الورتاني (20 عاما) في الأولمبي للنقل قبل أن ينتقل الى الترجي الرياضي في صنف الأصاغر.وكان اتحاد تطاوين تعاقد خلال الميركاتو الشتوي مع الظهير الايمن حمزة الربيعي من شبيبة القيروان لمدة موسمين ونصف ولاعب الرواق اشرف بن ضياف لمدة موسمين ونصف قادما من نادي وج السعودي والمدافع المحوري السابق للترجي الرياضي والنادي الصفاقسي مرتضى بن سعدة لمدة ثلاث سنوات.ويجري اتحاد تطاوين حاليا تربصا بمدينة الحمامات استعدادا لمرحلة الاياب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعدما انهى مرحلة الذهاب في المركز العاشر ب14 نقطة.