كاس افريقيا للاواسط - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الناميبي بثنائية نظيفة ويقترب من الدور الثاني

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خطا المنتخب التونسي للاواسط لكرة القدم خطوة هامة نحو التاهل الى الدور ربع النهائي لنهائيات كاس افريقيا للامم تحت 20 عاما المقامة حاليا بموريتانيا اثر تغلبه على نظيره الناميبي بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت يوم الخميس في نواكشوط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.وسجل ثنائية المنتخب التونسي مارك اللمطي (28) وحسن العياري (48) ليرفع بذلك ابناء المدرب ماهر الكنزاري رصيدهم الى 4 نقاط في الصدارة من فوز وتعادل كان في الجولة الافتتاحية امام منتخب بوركينا فاسو صفر-صفر.ويتبارى بداية من الساعة الثامنة ليلا في اطار المجموعة ذاتها منتخب بوركينا فاسو مع منتخب جمهورية افريقيا الوسطى.يذكر ان صاحبي المركزين الاول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثلاث الى جانب افضلالترتيب المؤقت للمجموعة الثانيةالمنتخب ن ل ف ت ه له عليه1- تونس 4 2 1 1 0 2 02- جمهورية افريقيا الوسطى 1 1 0 1 0 1 1-- بوركينا فاسو 1 1 0 1 0 0 0-- ناميبيا 1 2 0 1 1 1 2