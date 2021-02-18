كاس افريقيا للاواسط - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الناميبي بثنائية نظيفة ويقترب من الدور الثاني

وات - خطا المنتخب التونسي للاواسط لكرة القدم خطوة هامة نحو التاهل الى الدور ربع النهائي لنهائيات كاس افريقيا للامم تحت 20 عاما المقامة حاليا بموريتانيا اثر تغلبه على نظيره الناميبي بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت يوم الخميس في نواكشوط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وسجل ثنائية المنتخب التونسي مارك اللمطي (28) وحسن العياري (48) ليرفع بذلك ابناء المدرب ماهر الكنزاري رصيدهم الى 4 نقاط في الصدارة من فوز وتعادل كان في الجولة الافتتاحية امام منتخب بوركينا فاسو صفر-صفر.
ويتبارى بداية من الساعة الثامنة ليلا في اطار المجموعة ذاتها منتخب بوركينا فاسو مع منتخب جمهورية افريقيا الوسطى.
يذكر ان صاحبي المركزين الاول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثلاث الى جانب افضل
الترتيب المؤقت للمجموعة الثانية
المنتخب ن ل ف ت ه له عليه
1- تونس 4 2 1 1 0 2 0
2- جمهورية افريقيا الوسطى 1 1 0 1 0 1 1
-- بوركينا فاسو 1 1 0 1 0 0 0
-- ناميبيا 1 2 0 1 1 1 2
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وسجل ثنائية المنتخب التونسي مارك اللمطي (28) وحسن العياري (48) ليرفع بذلك ابناء المدرب ماهر الكنزاري رصيدهم الى 4 نقاط في الصدارة من فوز وتعادل كان في الجولة الافتتاحية امام منتخب بوركينا فاسو صفر-صفر.
ويتبارى بداية من الساعة الثامنة ليلا في اطار المجموعة ذاتها منتخب بوركينا فاسو مع منتخب جمهورية افريقيا الوسطى.
يذكر ان صاحبي المركزين الاول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثلاث الى جانب افضل
الترتيب المؤقت للمجموعة الثانية
المنتخب ن ل ف ت ه له عليه
1- تونس 4 2 1 1 0 2 0
2- جمهورية افريقيا الوسطى 1 1 0 1 0 1 1
-- بوركينا فاسو 1 1 0 1 0 0 0
-- ناميبيا 1 2 0 1 1 1 2
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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