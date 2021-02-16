إخلاء معلم كنيسة القديس سان لويس بقرطاج بصفة نهائية

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اعلنت وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية في بلاغ امس الاثنين انه تم إخلاء معلم كنيسة القديس سان لويس بقرطاج المعروفة بفضاء الأكروبوليوم بصفة فعلية.وجاء في البلاغ ان عملية الاخلاء تمت تنفيذا للحكم الاستعجالي ضدّ مستغل المعلم بالخروج، بعد قرابة عشر سنوات من التقاضي واستغلال المعلم دون وجه قانوني.حيث اوضحت الوكالة ان العملية تمت على مدى أربعة فترات انطلقت يوم 6 جانفي 2021 و تمّ إمهال مستغل المعلم برفع مستلزماته إلى غاية 27 جانفي2021 ولكنه طلب إمهالا ثانيا للرّفع يوم 3 فيفري 2021 فتم تمكينه من ذلك فطلب إمهالا ثالثا لرفع بقية التجهيزات التّابعة له يوم الإربعاء 10 فيفري2021 غير أنه طلب إمهالا رابعا وحدد تاريخ يوم الإثنين 15 فيفري 2021، لتسليم المعلم خال من كل الشواغل تحت إشراف عدل منفذّ مكلّف بهذه المهمة.وابرزت انه بعد معاينة أولية تفيد بوجود شقوق خطيرة تهدد سلامة المعلم، سيتولى فريق عمل مشترك متكون من خبراء من المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بداية من اليوم معاينة المعلم وتقديم تقرير مفصل حول حالته الانشائية قصد إجراء التدخلات العاجلة لصيانته وإنقاذه.