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إخلاء معلم كنيسة القديس سان لويس بقرطاج بصفة نهائية

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 12:15 قراءة: 0 د, 52 ث
وات - اعلنت وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية في بلاغ امس الاثنين انه تم إخلاء معلم كنيسة القديس سان لويس بقرطاج المعروفة بفضاء الأكروبوليوم بصفة فعلية.

وجاء في البلاغ ان عملية الاخلاء تمت تنفيذا للحكم الاستعجالي ضدّ مستغل المعلم بالخروج، بعد قرابة عشر سنوات من التقاضي واستغلال المعلم دون وجه قانوني.


حيث اوضحت الوكالة ان العملية تمت على مدى أربعة فترات انطلقت يوم 6 جانفي 2021 و تمّ إمهال مستغل المعلم برفع مستلزماته إلى غاية 27 جانفي2021 ولكنه طلب إمهالا ثانيا للرّفع يوم 3 فيفري 2021 فتم تمكينه من ذلك فطلب إمهالا ثالثا لرفع بقية التجهيزات التّابعة له يوم الإربعاء 10 فيفري2021 غير أنه طلب إمهالا رابعا وحدد تاريخ يوم الإثنين 15 فيفري 2021، لتسليم المعلم خال من كل الشواغل تحت إشراف عدل منفذّ مكلّف بهذه المهمة.

وابرزت انه بعد معاينة أولية تفيد بوجود شقوق خطيرة تهدد سلامة المعلم، سيتولى فريق عمل مشترك متكون من خبراء من المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بداية من اليوم معاينة المعلم وتقديم تقرير مفصل حول حالته الانشائية قصد إجراء التدخلات العاجلة لصيانته وإنقاذه.


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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220668

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 16 Février 2021 à 14h 51m |           
الخبر مبهم كغيره من اخبار قرطاج
وهذه بعض المعلومات الاساسة
استلم الناشط في الساحة الثقافية مصطفى العقبي الأكروبوليوم (كنيسة سان لوي سابقا بقرطاج بيرصة) يحوله إلى فضاء ثقافي بمقتضى اتفاقية ابرمت بينه وبين وزارة الثقافة سنة 1992 ودخلت حيّز التنفيذ سنة 1996.
وخول له التصرف في الفضاء بمقتضى لزمة تسيير تمتد على عشرة سنوات، (أي من 1996 إلى غاية 2006) وتم منحه اثر ذلك ثلاث سنوات اضافية، ثم تم إبرام ملحق تعديلي ثان لتمديد اللزمة إلى نهاية 2010،
واثر ذلك رفعت وكالة احياء التراث قضية استعجالية بعد رفضه الخروج وقد صدر حكم في الغرض يطالب مستغل الفضاء بمغادرة المكان في نوفمبر 2019 قبل أن يمضي الطرفين عقدا بالصلح في أوت 2020 يلتزم المستغل بمقتضاه مغادرة الفضاء في موفى ديسمبر من نفس العام



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