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كاس امم افريقيا للاواسط موريتانيا 2021 - تعادل تونس وبوركينافاسو صفر لصفر

Publié le Lundi 15 Février 2021 - 19:13 قراءة: 0 د, 10 ث
وات - تعادل المنتخب الوطني للاواسط لكرة القدم اليوم في نواكشوط (موريتانيا) مع منتخب بوركينافاسو بنتيجة 0-0 في اطار الجولة الاولى من الدور الاول لكاس امم افريقيا للاواسط ( اقل من 20 سنة) ( المجموعة الثانية).

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