كاس امم افريقيا للاواسط موريتانيا 2021 - تعادل تونس وبوركينافاسو صفر لصفر

وات - تعادل المنتخب الوطني للاواسط لكرة القدم اليوم في نواكشوط (موريتانيا) مع منتخب بوركينافاسو بنتيجة 0-0 في اطار الجولة الاولى من الدور الاول لكاس امم افريقيا للاواسط ( اقل من 20 سنة) ( المجموعة الثانية).
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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