كاس امم افريقيا للاواسط موريتانيا 2021 - تعادل تونس وبوركينافاسو صفر لصفر

وات -

تعادل المنتخب الوطني للاواسط لكرة القدم اليوم في نواكشوط (موريتانيا) مع منتخب بوركينافاسو بنتيجة 0-0 في اطار الجولة الاولى من الدور الاول لكاس امم افريقيا للاواسط ( اقل من 20 سنة) ( المجموعة الثانية).