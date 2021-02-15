ارتفاع نسبة البطالة في تونس لتبلغ 17,4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020

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أعلن المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين عن ارتفاع نسبة البطالة في تونس الى حدود 17,4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 مقابل 16,2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة.وأظهرت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الرابع من سنة 2020 ان عدد العاطلين عن العمل بلغ 725,1 ألف عاطل عن العمل من مجموع السكان النشيطين مقابل 676,6 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الثالث لسنة 2020 ، لترتفع بالتالي نسبة البطالة إلى 17,4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، مقابل 16,2 بالمائة في الثلاثي الثالث.وبلغت نسبة البطالة لدى الذكور 14,4 بالمائة مسجلة ارتفاعا ب 0,9 نقطة فيما قدرت لدى الإناث ب 24,9 بالمائة بارتفاع ب 2,1 نقطة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020.وأفاد المعهد الوطني للإحصاء ان عدد المشتغلين يعود إلى التراجع بـ 78,3 ألف مشتغل خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020 إثر الإرتفاع الذي شهده خلال الثلاثي الثالث، حيث بلغ في الثلاثي الرابع من السنة المنقضية 3433,4 ألف مشتغل أكثر من ثلثيهم من الذكور، مقابل 3511,6 ألفا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 ويتوزع المشتغلون قطاع النشاط الإقتصادي إلى 52,8 بالمائة في قطاع الخدمات و17,9 بالمائة في قطاع الصناعات المعملية و16 بالمائة في قطاع الصناعات غير المعملية و13,3 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.