الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 14 فيفري 2021

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مدنين: تسجيل 6 وفايات و41 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية مدنين خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 6 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا حالة منها لم تتجاوز ال56 سنة و5 حالات لمتقدمين في السن ويحملون أمراضا أخرى ليرتفع بذلك عدد الوفايات الناجمة عن فيروس كورونا الى 306 حالة وفاة حسب مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز وأضاف زيد العنز في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة الى أن هذه الوفايات تعود أساسا الى اصابات سبقت الاستقرار النسبي الذي تشهده الجهة على مستوى الوضع الوبائي منذ مطلع هذا الأسبوع وخاصة في تراجع عدد الاصابات الجديدة ولفت الى أنه تم من بين 350 عينة رصد 41 اصابة محلية جديدة و78 حالة شفاء ليتطور بذلك عدد الاصابات الجملية الى 7790 اصابة وحالات الشفاء الى 6434 حالة شفاء منذ ظهور الوباء وتوزعت الاصابات الجديدة بفيروس كورونا حسب المعتمديات بين 20 اصابة بجزيرة جربة اي حوالي نصف الاصابات ثم جرجيس ب9 اصابات لتشهد بقية المعتمديات انخفاضا ملحوظا بين اصابتين في كل من بن قردان ومدنين الجنوبية وسيدي مخلوف و 3 اصابات بكل من مدنين الشمالية وبني خداش وشملت حالات الشفاء 45 حالة شفاء بجزيرة جربة و14 بمدنين الجنوبية و10 بجرجيس و4 بمدنين الشمالية و3 ببن قردان وحالة شفاء واحدة بكل من سيدي مخلوف وبني خداش .ارتفع عدد ضحايا فيروس "كورونا" المستجد امس السبت بولاية باجة الى 133 شخصا، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة لامراة من تبرسق عمرها 59 سنة.وارتفع عدد الحالات الايجابية بالجهة منذ بداية الجائحة الى 4312 حالة، حيث تم تسجيل 12 اصابة جديدة بالفيروس من ضمن 61 تحليلا تم اجراؤهم، وتوزعت الاصابات على باجة المدينة (8 حالات)، ومجاز الباب (حالة واحدة) وتبرسق (حالة واحدة)، وتستور (حالة واحدة)، ونفزة (حالة واحدة).ووصلت نسبة الشفاء من الفيروس الى 83 ,93 بالمائة بتعافي 4046 شخصا بالجهة من فيروس "كورونا"، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.