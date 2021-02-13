الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 13 فيفري 2021

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مدنين: تسجيل حالتي وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والوضع يسير نحو الاستقرار

الكاف: تسجيل 17 إصابة جديدة بالعدوى بفيروس "كورونا" دون حالات وفاة

ارتفع إجمالي الوفيات بفيروس "كورونا" بولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، إلى 300 حالة وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة إضافيتين، فيما بلغ مجموع الاصابات 7749 إصابة، على إثر رصد 46 اصابة محلية محلية جديدة.في المقابل، تطور عدد المتعافين منذ بداية تفشي الوباء، إلى 6356 متعاف بعد تسجيل 68 حالة شفاء جديدة، وفق ما ذكره لـ(وات) اليوم السبت، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.وتوزعت الاصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، بين معتمدية جرجيس بـ14 اصابة، وكل من جربة ميدون وحومة السوق 9 اصابات، ومدنين الشمالية 6 إصابات، وبن قردان 5 إصابات، واجيم بإصابتين (02)، وسيدي مخلوف اصابة واحدة، مع عدم رضد إصابات بكل من معتمديتي بني خداش ومدنين الجنوبية .وفيما يتعلق بحالات الشفاء، فقد جاءت 15 حالة منها بكل من بن قردان وحومة السوق، و12 بميدون، و9 بجرجيس، و6 حالات شفاء بمدنين الجنوبية، و5 باجيم، و4 بمدنين الشمالية، وحالة شفاء واحدة بكل من بني خداش وسيدي مخلوف.أما قطاعيا، فقد ارتفعت الاصابات في القطاع الصحي الى 221 اصابة، بتسجيل اصابتين جديدتين لدى عوني صحة.ولاحظ الدكتور العنز، أن الوضع الوبائي يسير نحو الاستقرار، مشيرا الى أن تأكد انفراج الوضع الوبائي ستبينه الايام المقبلة، خاصة مع حل اشكال معدات التحاليل التي توفرت، وتزامنا مع استرجاع أخذ العينات نسقه المرتفع بعدد يقارب الألف عينة في اليوم.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيينها اليومي حول الوضع الوبائي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد بالجهة، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بالعدوى بهذا الفيروس، بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 72 عينة تم رفعها بتاريخ 11 فيفري الجاري.وارتفع بذلك، إجمالي الاصابات بفيروس "كورونا" المستجد منذ بداية انتشاره في الجهة، إلى 4866 إصابة، منها 4788 حالة تعافي، أي بنسبة شفاء تفوق 98 بالمائة، فيما لم تسجل الإدارة حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بهذا الوباء.وانخفض عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 78 حالة، فضلا عن استقرار عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 20 مريضا، وفق احصائيات الادارة الجهوية للصحة، التي أشارت إلى بداية انفراج في الوضع الوبائي بعد تحسن جملة من المؤشرات.