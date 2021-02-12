سوسة: الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل تنقذ أكثر من 100 مجتاز للحدود البحرية بطريقة غير نظامية

وات -

نجحت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل، صباح اليوم الجمعة، في نجدة وإنقاذ أكثر من 100 مجتاز للحدود البحرية بطريقة غير نظامية نحو إيطاليا، كانوا على متن قاربين على وشك الغرق بعرض سواحل النفيضة وبوفيشة، وفق ما أكده الناطق الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري بسوسة، كريم بلحوش.وأضاف بلحوش، في تصريح لـ"وات"، ان المجتازين نجوا من موت محقق بسبب عدم قدرة القاربين على مواصلة الإبحار بسبب ثقل الحمولة التي فاقت حدّها.وبيّن ذات المصدر، أن وحدات الحرس البحري قامت بإدخال المجتازين الى ميناء سوسة التجاري، لافتا الى أن من بينهم امرأة، فضلا عن نقل 3 أشخاص إلى المستشفى الجامعي فرحات حشاد لتلقي الإسعافات بعد نجاتهم من الغرق.