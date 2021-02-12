جندوبة: دفعة جديدة من معدات الأشغال والنظافة لفائدة بلديّتي بلطة بوعوان والخمايرية

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تلقّت، يوم أمس الخميس، بلديّتي بلطة بوعوّان والخمايرية من ولاية جندوبة، وهما بلديتان محدثتان سنة 2016 ، دفعة جديدة من معدات أشغال ونظافة لمساعدتها على تأمين حاجياتها الضامنة للقيام بوظيفتها.وبلغت قيمة المعدات التي تسلمتها بلدية بلطة بوعوّان، والمتمثلة في شاحنات وجرارات وحاويات حديدية ومفرقة خنادق، نحو 700 ألف دينار، وذلك في إطار صفقة مجمعة من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومواردها الذاتية، وفق ما أكده رئيس بلدية المكان، صلاح الفرشيشي.وقدّرت قيمة المعدات التي تسلمتها بلدية الخمايرية الحدودية، والمتمثلة في رافعات وشاحنات وجرارات ومعدات تعبيد طرقات، بأكثر من 500 ألف دينار، وفق ما أكده رئيس بلديتها، حامد المتهني.وستساعد هذه المعدات بلديتي بلطة بوعوان والخمايرية الممتدتان على مجال جغرافي صعب ومتسم بتضاريس وغابات معقدة، على تعزيز أسطول أشغالها المتواضع وقدراتها على تغطية المجال الجغرافي الراجع لهما بالنظر.وستساهم هذه المعدات خاصة، في تهيئة بعض المسالك، وفك عزلة أهالي عدد من القرى، ورفع الفضلات، والقطع مع ظاهرة رميها في خنادق الطرقات والمفترقات، وتركيز أعمدة الانارة العمومية، حسب ما أوضحه كل من رئيس بلدية بلطة بوعوان، ورئيس بلدية الخمايرية التابعة لمعتمدية عين دراهم.