الترجي الرياضي ينفي دخوله في اتصالات من اجل ضم المدافع هاني عمامو

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اكد الترجي الرياضي عدم دخوله في اي اتصالات من اجل ضم مدافع النادي الصفاقسي هاني عمامو.وقال الترجي الرياضي يوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "يعلِم الترجي الرياضي التونسي الراي العام الرياضي وفي مقدمته جمهورنا العزيز ان الفريق لم يقم باي اتصالات مع مدافع النادي الصفاقسي عمامو ولم يفكر قط في انتداب هذا اللاعب" مشيرا الى ان هذا التوضيح "فرض نفسه لوضع حد لكل الشائعات".يذكر ان هاني عمامو دخل في خلاف مع النادي الصفاقسي بعدما رفض تمديد عقده الذي ينتهي في جوان القادم ليصبح خارج حسابات فريق عاصمة الجنوب.