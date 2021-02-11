الترجي الرياضي ينفي دخوله في اتصالات من اجل ضم المدافع هاني عمامو

وات - اكد الترجي الرياضي عدم دخوله في اي اتصالات من اجل ضم مدافع النادي الصفاقسي هاني عمامو.
وقال الترجي الرياضي يوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "يعلِم الترجي الرياضي التونسي الراي العام الرياضي وفي مقدمته جمهورنا العزيز ان الفريق لم يقم باي اتصالات مع مدافع النادي الصفاقسي عمامو ولم يفكر قط في انتداب هذا اللاعب" مشيرا الى ان هذا التوضيح "فرض نفسه لوضع حد لكل الشائعات".
يذكر ان هاني عمامو دخل في خلاف مع النادي الصفاقسي بعدما رفض تمديد عقده الذي ينتهي في جوان القادم ليصبح خارج حسابات فريق عاصمة الجنوب.
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وقال الترجي الرياضي يوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "يعلِم الترجي الرياضي التونسي الراي العام الرياضي وفي مقدمته جمهورنا العزيز ان الفريق لم يقم باي اتصالات مع مدافع النادي الصفاقسي عمامو ولم يفكر قط في انتداب هذا اللاعب" مشيرا الى ان هذا التوضيح "فرض نفسه لوضع حد لكل الشائعات".
يذكر ان هاني عمامو دخل في خلاف مع النادي الصفاقسي بعدما رفض تمديد عقده الذي ينتهي في جوان القادم ليصبح خارج حسابات فريق عاصمة الجنوب.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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