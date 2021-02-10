بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم - وليد كتيلة يحرز ذهبية سباق 100 متر

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أحرز التونسي وليد كتيلة، اليوم الاربعاء بدبي، الميدالية الذهبية لسباق 100 م كراسي (تي 34) ضمن منافسات بطولة فزاع الدولية لصحاب الهمم.ويشارك المنتخب الوطني التونسي لرياضة المعوقين في هذه البطولة بـ 5 رياضيين هم روعة التليلي اختصاص رمي الصحن ودفع الجلة تصنيف (اف 41) ووليد كتيلة كراسي اختصاص 100 م و800 م تصنيف (تي 34) وعباس السعيدي 1500 م تصنيف (تي 38) ومحمد فرحات شيدة 100م و400م والقفز الطويل تصنيف (تي 38) وسنية منصور 100 م و400 م تصنيف (تي 38).وتشكل هذه البطولة فرصة هامة للوقوف على مدى جاهزية العناصر الوطنية للبطولات القادمة وخاصة منها الالعاب البرالمبية طوكيو 2021.