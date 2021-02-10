بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم - وليد كتيلة يحرز ذهبية سباق 100 متر

وات - أحرز التونسي وليد كتيلة، اليوم الاربعاء بدبي، الميدالية الذهبية لسباق 100 م كراسي (تي 34) ضمن منافسات بطولة فزاع الدولية لصحاب الهمم.
ويشارك المنتخب الوطني التونسي لرياضة المعوقين في هذه البطولة بـ 5 رياضيين هم روعة التليلي اختصاص رمي الصحن ودفع الجلة تصنيف (اف 41) ووليد كتيلة كراسي اختصاص 100 م و800 م تصنيف (تي 34) وعباس السعيدي 1500 م تصنيف (تي 38) ومحمد فرحات شيدة 100م و400م والقفز الطويل تصنيف (تي 38) وسنية منصور 100 م و400 م تصنيف (تي 38).
وتشكل هذه البطولة فرصة هامة للوقوف على مدى جاهزية العناصر الوطنية للبطولات القادمة وخاصة منها الالعاب البرالمبية طوكيو 2021.
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ويشارك المنتخب الوطني التونسي لرياضة المعوقين في هذه البطولة بـ 5 رياضيين هم روعة التليلي اختصاص رمي الصحن ودفع الجلة تصنيف (اف 41) ووليد كتيلة كراسي اختصاص 100 م و800 م تصنيف (تي 34) وعباس السعيدي 1500 م تصنيف (تي 38) ومحمد فرحات شيدة 100م و400م والقفز الطويل تصنيف (تي 38) وسنية منصور 100 م و400 م تصنيف (تي 38).
وتشكل هذه البطولة فرصة هامة للوقوف على مدى جاهزية العناصر الوطنية للبطولات القادمة وخاصة منها الالعاب البرالمبية طوكيو 2021.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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