القصرين: مقام الولي الصالح "بوجمعة السايح" بحاسي الفريد يتعرض للحرق

وات - تعرض مقام الولي الصالح "بوجمعة السايح" بمعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين، إلى الحرق، وفق ما أكده، الثلاثاء، ل"وات"، الناشط الجمعياتي بحاسي الفريد، أيمن حاجي، مشيرا إلى أن كافة محتويات المقام التهمتها ألسنة اللّهب، بما فيها المصاحف والسجادات.
وأوضح حاجي في تصريحه أن وحدات الحرس الوطني بالمنطقة تحولت على عين المكان وقامت بالمعاينات اللازمة، وتعهدت بالبحث في الحادثة والكشف عن ملابساتها، باعتبارها "تمت في ظروف غامضة"، وفق توصيفه.
وكان رئيس بلدية حاسي الفريد، ناجي الخضراوي، أكد في تصريح إعلامي، حرق مقام الولي الصالح بوجمعة السايح بمنطقة الحجاج المحاذية لجبل السلوم، مرجحا أن تكون عملية حرق "الزاوية"، جريمة متعمدة.
وأوضح أن العملية قد وقعت منذ يومين وتم اكتشفاها اليوم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضح حاجي في تصريحه أن وحدات الحرس الوطني بالمنطقة تحولت على عين المكان وقامت بالمعاينات اللازمة، وتعهدت بالبحث في الحادثة والكشف عن ملابساتها، باعتبارها "تمت في ظروف غامضة"، وفق توصيفه.
وكان رئيس بلدية حاسي الفريد، ناجي الخضراوي، أكد في تصريح إعلامي، حرق مقام الولي الصالح بوجمعة السايح بمنطقة الحجاج المحاذية لجبل السلوم، مرجحا أن تكون عملية حرق "الزاوية"، جريمة متعمدة.
وأوضح أن العملية قد وقعت منذ يومين وتم اكتشفاها اليوم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 220252