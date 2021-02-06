جامعة الصناعات التقليدية تدعو الى ادراج الحرفيين الخواص والعاملين بالقطعة ضمن قائمة المستفيدين من الدعم الحكومي

وات -

دعت الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية الحكومة الى ادراج الحرفيين المنتتصبين لحسابهم الخاص والعاملين بالقطعة ضمن قائمة المستفيدين من الاجراءات الحكومية الاستثنائية لدعم القطاع السياحي المتضرر من كوفيد -19ولوحت الجامعة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ اصدرته السبت ، الى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 18 فيفري 2021 ، امام مقر الحكومة بالقصبة وامام مقرات جميع الولايات.وكانت الحكومة اعلنت عن منح دعم استثنائي لعدة انشطة سياحية من بينها التنشيط السياحي والمطاعم السياحية ونوادي الرقص ومراكز الاستشفاء و ووكالات الاسفار والمؤسسات المشغلة للاجراء في مجال الصناعات التقليدية.واعتبرت الجامعة ان القائمة لم تتضمن الحرفيين المنتصبين للحساب الخاص والعاملين بنظام القطعة رغم انهم يمثلون الفئات الاكثر تضررا من جائحة كوفيد -19 .واكدت الجامعة ان تغييب هذه الفئات من العاملين في قطاع الصناعات التقليدية يعود الى عدم مبالاة بعض المشرفين على مكتب الصناعات التقليدية صلب وزارة السياحة والصناعات التقليدية وهياكل اخرى رغم التعاطي الجدي لوزير السياحة حبيب عمار مع مقترحاتها ".يشار الى ان المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للصناعات التقليدية عقد اجتماعا يوم 4 فيفري 2021 للنظر في تداعيات عدم ادراج الحرفيين الخواص ضمن قائمة المستفيدين من الدعم والخيارات المتاحة للتحرك حال الرفض الحكومي.