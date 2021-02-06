   Om Kalthoum - حيرت قلبي معاك  

الخطوط التونسية تدعو المسافرين الى تاكيد سفراتهم قبل 48 ساعة

Publié le Samedi 06 Février 2021 - 17:20 قراءة: 0 د, 25 ث
دعت الخطوط التونسية ، السبت ، المسافرين الى تأكيد رحلاتهم قبل 48 ساعة من مواعيدها وذلك نظرا لتطور الاوضاع الصحية بعدة وجهات .

ودعت الشركة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، المسافرين الراغبين في الحصول على معلومات حول الحجوزات والالغاء والتاكيد او التغيير، الى الاتصال على الموزع الصوتي 77 77 10 81 او الاتصال برقم هاتف 700 103 70 216+ وأشارت ، في ذات السياق ، أنه يمكن للراغبين في الحصول على المعلومات الاتصال بوكالات وشبابيك الشركة.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220060



En continu

Toutes les news
.

السبت 06 فيفري 2021 | 24 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:52 15:27 12:40 07:17 05:49
18°
 27° % 42 :الرطــوبة
تونــس 16°
2.57 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
27°-1620°-1219°-1118°-1222°-12
  • Avoirs en devises
    22470,7

  • (5 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,27405 DT        1$ =2,72832 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 fev)   1769,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة