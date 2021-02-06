الخطوط التونسية تدعو المسافرين الى تاكيد سفراتهم قبل 48 ساعة

دعت الخطوط التونسية ، السبت ، المسافرين الى تأكيد رحلاتهم قبل 48 ساعة من مواعيدها وذلك نظرا لتطور الاوضاع الصحية بعدة وجهات .ودعت الشركة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، المسافرين الراغبين في الحصول على معلومات حول الحجوزات والالغاء والتاكيد او التغيير، الى الاتصال على الموزع الصوتي 77 77 10 81 او الاتصال برقم هاتف 700 103 70 216+ وأشارت ، في ذات السياق ، أنه يمكن للراغبين في الحصول على المعلومات الاتصال بوكالات وشبابيك الشركة.