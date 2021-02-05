جندوبة-كورونا: الفئة العمرية بين 30 و39 سنة تتصدر لائحة المصابين وبين 80 و84 سنة لائحة المتوفين (تقرير)

وات -

تصدرت الفئة العمرية بين 30 و39 سنة، لائحة المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بولاية جندوبة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 مارس من السنة المنقضية الى موفى شهر جانفي المنقضي، حيث بلغ عدد الإصابات بالنسبة للفئة ما بين 30 و34 سنة، 205 إصابات، وبلغ عدد المصابين بالنسبة للفئة العمرية من 35 الى 39 سنة، 203 إصابات من مجموع 2310 إصابات، وفق ما تضمنه تقرير محيّن صدر اليوم الجمعة عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.ومثلت فئة الاناث 50.5 بالمائة من المصابين بالفيروس أي ما يمثل 1167 إصابة من مجموع الإصابات المؤكدة مقابل 49.5 بالمائة لفئة الذكور وهو ما يمثل 1143 إصابة.وتوزعت الوفيات بتفاوت بين مختلف الفئات العمرية وبلغت أقصاها 24 حالة وفاة من مجموع 146 حالة للذين تتراوح أعمارهم بين 80 و84 سنة، و22 حالة وفاة للذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 69 سنة، و19 حالة وفاة للفئة العمرية التي يتراوح سنها بين 70 و74 سنة، و18 حالة للذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 سنة.مقابل ذلك، لم يتعدّ عدد حالات الوفاة بالنسبة للفئات العمرية (20 و24 سنة) و(30 و34 سنة) و(40 و44 سنة) حالة وفاة واحدة لكل فئة من هذه الفئات، وبداية من سن 45 عاما يبدا منحى الوفيات في الارتفاع التدريجي، حسب ما تضمنه ذات التقرير.ومنذ بداية الجائحة مثل شهر أكتوبر من السنة المنقضية الشهر الأكثر تسجيلا لوفيات بسبب الفيروس منذ بداية الجائحة، حيث توفي خلاله 68 شخصا من مجموع 146 حالة وفاة سجلت الى موفى شهر جانفي المنقضي، فيما اعتبر شهر اوت المنقضي اقل الأشهر في عدد الوفيات حيث لم يتجاوز عدد من توفوا بسبب الفيروس شخصا واحدا.