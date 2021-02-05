باجة: فلاحو الجهة يحتجون للتعبير عن غضبهم لعدم توفر مادة "الامونيتر"

وات -

قال رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري بباجة، شكري الدجبي، اليوم الجمعة، على خلفية تجمع عدد من الفلاحين بالمطاحن الكبري بمدينة باجة، للتعبير عن غضبهم من عدم توفر مادة "الامونيتر"، ان "الفلاحين اليوم فى الشوارع بمناطق باجة وعمدون ونفزة وتستور وتبرسق بدل ان يكونوا فى حقولهم لان الموسم الفلاحي دخل منطقة الخطر".وبيّن، في تصريح لـ(وات)، "ان الفلاح يواجه مشكلة حقيقية وأنه يعيش ضغطا نفسيا كبيرا وان كل الاحتمالات للاحتجاج تبقي مفتوحة خاصة وان الموسم مهدد"، مطالبا بالتدخل العاجل لتوفير حد اقصي من كميات "الامونيتر" فى وقت وجيز لتغطية النقص الحاد من هذه المادة منذ بداية الموسم، لافتا إلى ان الفترة الحالية هي فترة ذروة استعمال الفلاح لهذه المادة فى الزراعات الكبرى.يذكر أن ولاية باجة، عرفت منذ بداية شهر جانفي المنقضي، تحركات احتجاجية امام عدد من محلات المزودين بهذه المواد، كما تم غلق عدد من الطرقات بمناطق تبرسق وباجة الشمالية وباجة الجنوبية، للمطالبة بتغطية النقص الحاد من مادة "الامونيتر"، على خلفية توقف الانتاج بالجنوب التونسي لهذه المادة لفترة.