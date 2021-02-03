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وفاة عسكري أصيب في انفجار لغم منتصف الشهر الماضي بمرتفعات ولاية الكاف

Publié le Mercredi 03 Février 2021 - 21:01 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - توفي، اليوم الاربعاء، عسكري كان أصيب بمرتفعات ولاية الكاف، يوم 14 جانفي المنقضي على مستوى الساق إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني، محمد زكري.

وأشار نفس المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، إلى أن الجندي توفي بالمستشفى العسكري بالعاصمة، عقب تدهور صحته.


وكان هذا العسكري أصيب أثناء تنفيذ مهمة عملياتية بالمنطقة، وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بالكاف لتلقي العلاج، وكانت حالته الصحية آنذاك مستقرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني في وقت سابق اليوم عن استشهاد 4 عسكريين، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بجبل سلتة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، أثناء مرور دورية عسكرية تابعة للثكنة العسكرية بسبيطلة، كانت بصدد تنفيذ عملية تمشيط بالمرتفعات الغربية للبلاد، لملاحقة عناصر إرهابية.


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