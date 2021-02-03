وفاة عسكري أصيب في انفجار لغم منتصف الشهر الماضي بمرتفعات ولاية الكاف

وات - توفي، اليوم الاربعاء، عسكري كان أصيب بمرتفعات ولاية الكاف، يوم 14 جانفي المنقضي على مستوى الساق إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني، محمد زكري.
وأشار نفس المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، إلى أن الجندي توفي بالمستشفى العسكري بالعاصمة، عقب تدهور صحته.
وكان هذا العسكري أصيب أثناء تنفيذ مهمة عملياتية بالمنطقة، وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بالكاف لتلقي العلاج، وكانت حالته الصحية آنذاك مستقرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الوطني في وقت سابق اليوم عن استشهاد 4 عسكريين، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بجبل سلتة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، أثناء مرور دورية عسكرية تابعة للثكنة العسكرية بسبيطلة، كانت بصدد تنفيذ عملية تمشيط بالمرتفعات الغربية للبلاد، لملاحقة عناصر إرهابية.
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وأشار نفس المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، إلى أن الجندي توفي بالمستشفى العسكري بالعاصمة، عقب تدهور صحته.
وكان هذا العسكري أصيب أثناء تنفيذ مهمة عملياتية بالمنطقة، وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بالكاف لتلقي العلاج، وكانت حالته الصحية آنذاك مستقرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الوطني في وقت سابق اليوم عن استشهاد 4 عسكريين، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بجبل سلتة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، أثناء مرور دورية عسكرية تابعة للثكنة العسكرية بسبيطلة، كانت بصدد تنفيذ عملية تمشيط بالمرتفعات الغربية للبلاد، لملاحقة عناصر إرهابية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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