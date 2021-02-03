كوفيد-19: 14 شركة ناشطة في قطاعي السيارات والطيران تتلقى دعما ماليا قدره 190 الف اورو

وات -

استفادت 14 شركة ناشطة في قطاع السيارات وصناعة مكونات الطيران بدعم مالي قدره 190 ألف أورو (ما يعادل 620 ألف دينار)، في اطار برنامج دعم الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاعين المذكورين، والذي أطلقته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالشراكة مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي.ويطمح هذا البرنامج الذي اطلق في جويلية 2020، الى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من جائحة كوفيد-19، وفق بيان صدر، الاربعاء، عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي.ويتعلق الأمر بآلية دعم تمتد على 22 شهرا، بميزانية قدرها 675 اورو، وهي تهدف تعويض النفقات المتعلقة باجراءات مكافحة وباء كورونا المستجد.ويتنزل هذا البرنامج في اطار مشروع "الشراكة من اجل التشغيل ودعم المؤسسات المتوسطة بتونس"، الذي اقر ضمن المبادرة الخاصة للتدريب والتوظيف "استثمر من اجل التوظيف"، التي ارستها الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفذها الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بتونس بالتعاون الوثيق مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.يشار الى الصندوق متاح للمؤسات الجديدة التي تستجيب للشروط والراغبة في الاستفادة منه ويمكن النفاذ للغرض الى الرابط التالي: http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/appui_pme.asp