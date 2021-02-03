الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 3 فيفري 2021

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سوسة: تسجيل حالتي وفاة و65 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



جندوبة: تسجيل 03 وفيات و14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت ولاية سوسة امس الثلاثاء، وفق اخر تحيين للحالة الوبائية، حالتي وفاة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد المتوفين بسبب الوباء منذ بداية ظهوره الى 486 حالة كما تم تسجيل 65 إصابة جديدة اظهرتها نتائج 300 عينة تحليل، بما يرفع عدد الإصابات وفق الاحصائيات الجديدة ومنذ بداية الجائحة الى 14406 إصابات، وارتفع عدد الإصابات في الاطار الطبي وشبه الطبي الى 888 إصابة يذكر ان عدد الأشخاص المصابين الذين استكملوا فترة الحجر الصحي استقر عند 11445 شخصا بينما لايزال 2418 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية، ولايزال 163 مصابا بالفيروس من اصيلي الجهة و21 مصابا من ولايات أخرى يرقدون اليوم الأربعاء بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة من بينهم 41 مريضا في الانعاش .توفي يوم الاثنين المنقضي بولاية جندوبة 03 اشخاص اثر اصابتهم بفيروس "كورونا"، وشملت الوفيات معتمدية جندوبة وعين دراهم وغار الدماء ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين منذ بداية الجائحة بالجهة 155 شخصا.كما أصيب 14 شخصا بالفيروس توزعوا بين 4 إصابات بمعتمدية جندوبة، واصابتين بمعتمدية بوسالم، واصابة واحدة بمعتمدية غار الدماء، و6 إصابات جديدة بمعتمدية عين دراهم، واصابة جديدة واحدة بمعتمدية طبرقة، حسب ما تضمنه التقرير اليومي المحين الصادر صباح اليوم الأربعاء عن الإدارة الجهوية للصحة بالجهة.وتستعد الإدارة الجهوية للصحة لإنجاح الحملة المتعلقة بالتلقيح ضد الفيروس ضمن سلسلة من الزيارات التي ستشمل كافة المؤسسات الصحية بالجهة لتأطير الاعوان والأطباء وتوفير الفضاءات الخاصة بتخزين ما سيصلها من جرعات ومعدات، حسب ما جاء في مخرجات الجلسة التي انعقدت مساء يوم أمس الثلاثاء بمقر الولاية.ويقيم بأقسام "الكوفيد" بمستشفيات الجهة 18 مصابا و04 اشخاص بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة.مولدي