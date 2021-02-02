الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم تصدر جملة من القرارات التاديبية

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قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في اجتماعه اليوم معاقبة لاعب الاتحاد الرياضي ببنقردان منذر القاسمي بمنعه من اللعب خلال 8 مقابلات وتغريمه بخطية مالية ب20 الف دينار من اجل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه راحة طبية ب21 يوما على لاعب من الفريق المنافس وذلك خلال مباراة فريقه اتحاد بن قردان والاولمبي الباجي يوم الاحد الماضي.وقررت الرابطة دعوة لاعبي الاتحاد الرياضي ببنقردان محمد بن طرشة وسيف الدين بن العكرمي للمثول امام مكتب الرابطة في اجتماعه المقبل علي خلفية الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس في مباراة فريقهما اتحاد بن قردان والاولمبي الباجي يوم الاحد الماضي مع ايقافهما عن ممارسة نشاطهما الرياضي .كما قررت الرابطة في اجتماعها دعوة اللاعب صبري العماري من الملعب التونسي للمثول امام مكتب الرابطة في اجتماعه المقبل على خلفية تعمده الاعتداء بالعنف اللفظي على الحكم وعلى الوحدات الامنية خلال مباراة الملعب التونسي والنجم الساحلي مع ايقافه عن ممارسة نشاطه الرياضي.كما تقرر دعوة لاعب النجم الساحلي ايهاب المساكني للمثول امام مكتب الرابطة في اجتماعه المقبل على خلفية التصريحات المدلى بها لوسيلة اعلامية وايقافه عن ممارسة نشاطه الرياضي كما قررت الرابطة دعوة لاعب الترجي الرياضي غيلان الشعلالي للمثول امام مكتب الرابطة في اجتماعه المقبل على خلفية اعتدائه على لاعب من الفريق المنافس خلال مباراة الترجي التونسي مع النادي الافريقي يوم الاحد الماضي مع ايقافه عن نشاطه الرياضي.كما تقرر معاقبة اخصائي العلاج الطبيعي للنادي الافريقي محمد رضوان العيادي بمنعه من الجلوس على مقعد البدلاء خلال مقابلتين وتغريمه بمبلغ 5000 دينار بسبب سب وشتم اطار التحكيم خلال مباراة الترجي والنادي الافريقي يوم الاحد الماضي.وعلى صعيد اخر قرر مكتب الرابطة معاقبة مدرب سبورتنغ بن عروس محمد مراد بزيوش والمرافق الاداري للفريق مراد لسود بحرمانهما من الجلوس على مقعد البدلاء خلال مقابلتين وتغريمهما بمبلغ 1500 دينار لكل منهما من اجل التفوه بكلام بذيء تجاه حكم مباراة مستقبل قابس وسبورتنغ بن عروس يوم الاحد الماضي.