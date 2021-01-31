نابل: وفاة شخصين في حادث مرور على الطريق الجهوية رقم 27

وات -

ادى ، اليوم الأحد، ي حادث مرور أليم وقع على مستوى المعمورة بالطريق الجهوية رقم 27 بولاية نابل الى وفاة شخصين ، وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية لطفي بن علية في تصريح لمراسلة (وات).وأوضح المصدر ذاته، ان صورة الحادث تتمثل في اصطدام سيارة خفيفة بدراجة نارية كانت تقل شخصين من بينهما امراة تبلغ من العمر 54 سنة توفيت على عين المكان وقريبها البالغ من العمرل 16 سنة الذي توفي بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري وبين في هذا السياق، أن فرق النجدة والانقاذ التابعة للادارة الجهوية للحماية المدنية بنابل تولت نقل المصاب الى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة الا انه فارق الحياة وللاشارة فان أشغال توسعة الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين نابل وقربة التي انطلقت منذ أكثر من سنتين تشهد تعطيلات مما يحول دون استكمالها في الآجال المحددة ويتسبب في تعطل حركة المرور وهو ما يمثل خطرا على حياة المارة ويعرضهم للحوادث.