الملعب التونسي يعلن استكمال اجراءات انتقال لاعبه هيكل الشيخاوي للاتحاد المنستيري

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كشف الملعب التونسي يوم الاحد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن استكمال اجراءات انتقال لاعب وسطه هيكل الشيخاوي للاتحاد المنستيري دون ذكر تفاصيل اخرى عن الصفقة.وتلقى هيكل الشيخاوي (24 عاما) تكوينه الكروي في الخارج وسبق له اللعب بالخصوص في الفريق الثاني لسوشو الفرنسي والفريق الرديف لبورتو البرتغالي قبل ان ينتقل الى مواطنه فارزيم ليحط الرحال عام 2018 في الملعب التونسي.وبذلك يكون الشيخاوي رابع انتدابات الاتحاد المنستيري خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد الجزائريين هادي بالعميري وتوفيق زرارة والكونغولي داغو تشيبامبا.