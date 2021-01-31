الملعب التونسي يعلن استكمال اجراءات انتقال لاعبه هيكل الشيخاوي للاتحاد المنستيري

وات - كشف الملعب التونسي يوم الاحد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن استكمال اجراءات انتقال لاعب وسطه هيكل الشيخاوي للاتحاد المنستيري دون ذكر تفاصيل اخرى عن الصفقة.
وتلقى هيكل الشيخاوي (24 عاما) تكوينه الكروي في الخارج وسبق له اللعب بالخصوص في الفريق الثاني لسوشو الفرنسي والفريق الرديف لبورتو البرتغالي قبل ان ينتقل الى مواطنه فارزيم ليحط الرحال عام 2018 في الملعب التونسي.
وبذلك يكون الشيخاوي رابع انتدابات الاتحاد المنستيري خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد الجزائريين هادي بالعميري وتوفيق زرارة والكونغولي داغو تشيبامبا.
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وتلقى هيكل الشيخاوي (24 عاما) تكوينه الكروي في الخارج وسبق له اللعب بالخصوص في الفريق الثاني لسوشو الفرنسي والفريق الرديف لبورتو البرتغالي قبل ان ينتقل الى مواطنه فارزيم ليحط الرحال عام 2018 في الملعب التونسي.
وبذلك يكون الشيخاوي رابع انتدابات الاتحاد المنستيري خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد الجزائريين هادي بالعميري وتوفيق زرارة والكونغولي داغو تشيبامبا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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