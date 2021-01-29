قابس: اصابة شخص في انفجار جسم حديدي يرجح ان يكون قنبلة قديمة (معتمد مارث)

وات -

أفاد معتمد مارث عماد الكامل (وات) بان سائق جرافة يعمل بأرض فلاحية كائنة بالذراع بعمادة عرام من معتمدية مارث، أصيب بجروح في رجله جراء انفجار جسم حديدي يرجح ان يكون قنبلة من مخلفات الحرب العالمية وبين المعتمد انه تم نقل المصاب الى المستشفى المحلي بمارث أين تلقى الاسعافات اللازمة، وبين ان الالة الجارفة قد تضررت جراء الانفجار الذي يعد الثاني من نوعه، حيث شهدت منطقة وادي الغيران من عمادة عيون الزركين منذ فترة قريبة انفجارا مماثلا اصيب خلاله ثلاثة اشخاص.