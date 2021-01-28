إدراج 10 مكاتب بريد متجولة جديدة كدور للخدمات الإدارية المتنقلة

في إطار مساهمته في تطوير مشروع دور الخدمات الإدارية وتعميمها بهدف تقريب الخدمات الإدارية من المواطن بمختلف جهات الجمهورية والتقليص من التفاوت الجهوي ودعم التنمية في الجهات، يعلم البريد التونسي أنه انطلق اليوم الخميس 28 جانفي 2021 في تدعيم مشروع دور الخدمات الإدارية المتنقلة وذلك من خلال إدراج عشر (10) مكاتب بريد متجولة جديدة كدور للخدمات الإدارية المتنقلة.وتقدم دور الخدمات الإدارية المتنقلة مختلف الخدمات البريدية والمالية لفائدة المواطنين، بالإضافة إلى الخدمات التابعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) والشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) وشركة واتصالات تونس (TT).وبهذا الإنجاز الجديد يرتفع عدد دور الخدمات الإدارية المتنقلة إلى أربعة عشر (14) موزعة على ولايات توزر و تطاوين و سليانة والقيروان وزغوان وباجة والكاف وجندوبة وصفاقس وسوسة وقابس وقفصة والقصرين وقبلي.