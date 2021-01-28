انتقالات - اتحاد تطاوين يعزز صفوفه باربعة لاعبين

وات - استغل الاتحاد الرياضي بتطاوين فترة الانتقالات الشتوية ليعزز صفوف الفريق باربعة لاعبين حيث استعاد لاعبه الكوني خلفة من الاتحاد المنستيري بعقد لستة أشهرفقط.
كما انتدب اللاعب الغيني "نابي بانغورا" لثلاث مواسم . ويشغل بانغورا ً (19 سنة) يشغل خطة مهاجم .
وتعاقد الاتحاد مع السنغالي محمد إمْبَايي ( 20 سنة) لثلاث مواسم . و يشغل خطة وسط ميدان دفاعي ومن جهة اخرى أنتدب النادي اللاعب أحمد الردّاوي بعقدً لموسم و نصف و يشغل اللاعب خطة ظهير أيسر.
ويذكر ان اتحاد تطاوين انهزم على ميدانه يوم الاربعاء بهدف لصفر في الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى الاولى .
وتبدو وضعيته صعبة حيث يحتل المركز 12 برصيد 8 نقاط من 10 مقابلات حقق فوزا وحيدا وخمسة تعادلات وانهزم في اربع مقابلات ولم يسجل سوى 3 اهداف وقبل سبعة.
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كما انتدب اللاعب الغيني "نابي بانغورا" لثلاث مواسم . ويشغل بانغورا ً (19 سنة) يشغل خطة مهاجم .
وتعاقد الاتحاد مع السنغالي محمد إمْبَايي ( 20 سنة) لثلاث مواسم . و يشغل خطة وسط ميدان دفاعي ومن جهة اخرى أنتدب النادي اللاعب أحمد الردّاوي بعقدً لموسم و نصف و يشغل اللاعب خطة ظهير أيسر.
ويذكر ان اتحاد تطاوين انهزم على ميدانه يوم الاربعاء بهدف لصفر في الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى الاولى .
وتبدو وضعيته صعبة حيث يحتل المركز 12 برصيد 8 نقاط من 10 مقابلات حقق فوزا وحيدا وخمسة تعادلات وانهزم في اربع مقابلات ولم يسجل سوى 3 اهداف وقبل سبعة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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