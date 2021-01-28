انتقالات - اتحاد تطاوين يعزز صفوفه باربعة لاعبين

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استغل الاتحاد الرياضي بتطاوين فترة الانتقالات الشتوية ليعزز صفوف الفريق باربعة لاعبين حيث استعاد لاعبه الكوني خلفة من الاتحاد المنستيري بعقد لستة أشهرفقط.كما انتدب اللاعب الغيني "نابي بانغورا" لثلاث مواسم . ويشغل بانغورا ً (19 سنة) يشغل خطة مهاجم .وتعاقد الاتحاد مع السنغالي محمد إمْبَايي ( 20 سنة) لثلاث مواسم . و يشغل خطة وسط ميدان دفاعي ومن جهة اخرى أنتدب النادي اللاعب أحمد الردّاوي بعقدً لموسم و نصف و يشغل اللاعب خطة ظهير أيسر.ويذكر ان اتحاد تطاوين انهزم على ميدانه يوم الاربعاء بهدف لصفر في الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى الاولى .وتبدو وضعيته صعبة حيث يحتل المركز 12 برصيد 8 نقاط من 10 مقابلات حقق فوزا وحيدا وخمسة تعادلات وانهزم في اربع مقابلات ولم يسجل سوى 3 اهداف وقبل سبعة.