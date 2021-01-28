المنصة الالكترونية التابعة لوزارة التربية تنطلق اليوم الخميس في توفير خدمة التواصل البيداغوجي عن بعد لكافة المستويات التربوية

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أفادت المديرة العامة للمركز الوطني للتكنولوجيا في التربية التابع لوزارة التربية ولاء التركي أن المنصة الالكترونية التي كان قد أطلقها المركز تحت عنوان scolarite.education.tn تنطلق منذ اليوم الخميس في توفير خدمة التواصل البيداغوجي عن بعد لكافة المستويات التربوية.وأضافت ولاء التاركي في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه المنصة ستمكن المدرسين من التواصل البيداغوجي مع تلاميذهم المنتمين إلى مختلف المستويات الدراسية الابتدائي والإعدادي والثانوي عبر تقديم دروس تفاعلية عن بعد أو مدهم ببعض الواجبات المدرسية و تمارين للدعم والتدارك ولفتت التركي الى أن هذه المنصة تحتوي أيضا على روابط الكترونية تمكن التلاميذ من الولوج إلى عدة دروس وتقاييم وفيديوهات تعليمية تهم مختلف المواد كما توفر ثلاث فضاءات أساسية مخصصة للتلاميذ وللمدرسين وللأولياء تمكنهم من الدخول إليها بعد تسجيل رمز المستخدم وكلمة العبور وبينت في هذا الصدد أنه يتعين على مختلف المدرسين وأولياء تلاميذ المرحلة الابتدائية التوجه إلى المؤسسات التربوية الراجعة لهم بالنظر للحصول على رمز المستخدم وكلمة العبورفي حين يمكن لأولياء تلاميذ الإعدادي والثانوي استخدام رمز المستخدم وكلمة العبور ذاتها التي سبق وأن استعملوها لتسجيل أبنائهم عن بعد بمؤسساتهم التربوية ويتحصل الأولياء بدورهم بعد ولوجهم إلى هذه المنصة على رمز المستخدم وكلمة العبور الخاصة بأبنائهم التلاميذ حسب ما أوضحته التركي التي أكدت أن هذه المنصة توفر عدة معطيات للأولياء حول الحياة المدرسية لأبنائهم تتعلق خاصة بعدد الغيابات والعقوبات وبطاقة الأعداد وشددت المديرة العامة للمركز على أن الدروس عن بعد لا يمكن أن تعوض بأي حال من الأحوال الدروس الحضورية لكنها تبقى آلية هامة يمكن الاعتماد عليها خلال الأزمات التي تؤدي تداعياتها إلى الانقطاع عن الدراسة حسب تقديرها.