سليانة: إقدام شاب ثلاثيني على إضرام النار في جسده بمعتمدية الروحية

وات -

أقدم، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة، شاب في العقد الثالث من عمره، على سكب كمية من البنزين وإضرام النار في جسده أمام مركز الحرس الوطني بالمنطقة، وفق ما ذكره لـ(وات)، مصدر من الحرس الوطني.وأضاف المصدر ذاته، أن الشاب توجه مباشرة إلى بهو مركز الحرس الوطني المذكور بعد إضرام النار في جسده، مما دفع بأعوان الحرس الوطني الى محاولة اطفائه باستعمال عدد من الأغطية، لافتا إلى أن الشاب أقدم على هذا الفعل نتيجة خلافات عائلية تعلقت بقطعة أرض، على حد قوله.وأشار، إلى أنه تم نقل هذا الشاب إلى المستشفى المحلي بالروحية ثم إلى المستشفى الجهوي بسليانة لتلقي الإسعافات الأولية، مؤكدا أن حالته مستقرة، نظرا لإصابته بحروق طفيفة على مستوى الجبين واليدين.