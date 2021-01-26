سبيطلة: تجدّد المواجهات وعمليات الكرّ والفرّ عقب موكب دفن الشاب "هيكل الراشدي"

وات -

تجدّدت، عشية اليوم الثلاثاء، بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين، المواجهات وعمليات الكرّ والفرّ بين عدد الوحدات الأمنية وعدد من شباب المنطقة، وذلك عقب موكب دفن الشاب أصيل المنطقة "هيكل الراشدي"، الذي توفي أمس بمستشفى سهلول في ولاية سوسة، متأثرا بإصابة بليغة على مستوى الرأس، وفق ما عاينته (وات).وقد طالب أفراد عائلة الشاب المتوفي، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، بضرورة الكشف عن ملابسات وفاة ابنها المعروف بـ"دماثة أخلاقه وحسن سيرته في كامل مدينة سبيطلة"، على حد قولهم.يشار الى أنه لم يتم بعد تحديد مصدر الإصابة التي تعرض لها الشاب "هيكل الراشدي"، وذلك في انتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي واستكمال التحقيق المفتوح في الغرض من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، لتحديد أسباب الوفاة ونوع الإصابة التي تعرض لها، لوجود روايتين في هذا الشأن.وتفيد الرواية الأولى بأنه سقط من سلّم، والثانية بأنه أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع خلال الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا، وفق ما ذكره لـ(وات)، أمس الاثنين، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، شوقي بوعزي.