المنستير: النيابة العمومية تأذن بفتح الأبحاث الأولية في حادثة إطلاق نار في بنبلة وحمل سلاح بدون رخصة (مصدر قضائي)

وات -

أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير أمس لفرقة الشرطة العدلية في جمّال من ولاية المنستير بإجراء الأبحاث الأوّلية في واقعة إطلاق نار جدت السبت 23 جانفي الجاري حوالي الساعة العاشرة ليلا بمدينة بنبلة المنارة بولاية المنستير وأسفرت عن إصابات بالغة لأحد المتضررين في أنحاء مختلفة من بدنه في حين كانت الإصابات خفيفة بالنسبة إلى المرافقين له وفق ما أفادت به (وات) اليوم الناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير روضة بريمة.وأوضحت روضة بريمة أنّ المشتبه بهم كانوا يترصدون المتضررين وبمجرد خروجهم وفتح الباب الخارجي لمحلّهم تمّ إطلاق النار عليهم ولاذوا بالفرار مضيفة أنّ الأبحاث الأولية تفيد أنّ هذه الحادثة هي ردة فعل على حادثة سابقة مماثلة لها جدّ منذ شهر وسجل خلالها إطلاق النار من قبل المتضرّر الحالي وثلاثة أشخاص مرافقين له على باب منزل المشتبه بهم في الواقعة التي جدت مساء السبت المنصرم.وكانت النيابة العمومية أذنت على إثر وقوع الحادثة بفتح بحث تحقيقي من أجل محاولة القتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح ناري بدون رخصة وحيازة ذخيرة بدون رخصة والإضرار عمدا بملك الغير وكَلّفت قاضي التحقيق الأول بالمكتب السادس بالأبحاث والذي أسند إنابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية بجمّال لمواصلة الأبحاث للكشف عن ملابسات الواقعة وإلقاء القبض على الجناة.وأفادت روضة بريمة أنّ المتضرر في هذه الحادثة مدرج بالتفتيش هو ومرافقيه على ذمة القضية التحقيقيّة التي جدت منذ شهر، مضيفة أنّ الأبحاث متواصلة للكشف عن ظروف وملابسات الحادثة وإلقاء القبض على جميع المشتبه بهم في الحادثتين.وتؤكد الأبحاث الأولية وجود أغراض دفينة بين الشقّين وتحرير محاضر عدلية في جرائم الإضرار عمدا بملك الغير والإعتداء بالعنف الشديد في مناسبات سابقة.