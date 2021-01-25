الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية تعلن عن تكوين لجنة استشارية دولية لانقاذ الناقلة الوطنية

وات -

أعلنت الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية، ألفة حامدي، عن إطلاق لجنة استشارية دولية، من أجل تنفيذ مخطط إنقاذ للناقلة الوطنية وتتمثل مهام هذه اللجنة المتكونة من مستشارين مستقلين وخبراء في مجال صناعة الطيران تونسيين وعالميين ، وفق ما نشرته الناقلة الوطنية، الإثنين، في تقديم االمشورة للرئيسة المديرة العامة .وتتكون اللجنة من 9 أعضاء وهم نجيب الجلاصي، وهو جنرال ورئيس أركان القوات الجوية التونسية الأسبق، وعادل الطرابلسي، خبير في المالية الإسلامية، وخبير سابق في التصرف في التراث والاستثمار في شركة "دلة البركه القابضة"، وسامي زيتوني، مدير عام سابق في شركة الطيران الخاصة " نوفال اير".كما تتكون اللجنة من " دون كارتي" ، وهو رئيس مدير عام سابق لشركة " أ، م، ر " المؤسسة الأم لــ" أيرلينز الأمريكية " ( أسطول يضم أكثر من 900 طائرة).وتضم، أيضا، " تر بترسون"، نائب رئيس سابق للعمليات الدولية والعلاقات الحكومية لشركة " "بووينغ"، وليلى بن حسين، مديرة سابقة بالديوان الوطني للسياحة مهتمة بالمملكة المتحدة وايرلندا.وكذلك، " لاك برينو"، أستاذ بجامعة " هاك مونريال" ومدير مالي سابق لمجموعات اقتصادية كبيرة في الجزائر، و" ميشال وايسبارغ"، عضو سابق في فريق " كابلان نورتون" وخبير في استراتيجية مجموعة " فورتين" التي تضم 500 شركة، و" ستيارت أوران"، مدير سابق للعمليات الدولية لشركة الطيران الأمريكية " أيرلاينز" (أسطول يضم 815 طائرة).