تراجع المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار القارة خلال سنة 2020

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شهد حجم المبادلات التجارية لتونس مع الخارج (بالأسعار القارة)، خلال سنة 2020، تراجعا على مستوى الصادرات بنسبة 1ر11 بالمائة وعلى مستوى الواردات بنحو 8ر14 بالمائة، مقارنة بسنة 2019، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الاثنين.وأشار معهد الاحصاء، كذلك، الى انخفاض أسعار الواردات والصادرات على التوالي بنحو 1ر6 بالمائة و7ر0 بالمائة.وبلغت قيمة المبادلات التجارية مع الخارج بالأسعار الجارية، خلال سنة 2020، حوالي 9ر38705 مليون دينار عند التصدير، و7ر51463 مليون دينار عند التوريد، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة (7ر11 بالمائة سلبي) على مستوى الصادرات و(7ر18 بالمائة سلبي) على مستوى الواردات، مقارنة بسنة 2019.وسجلت المبادلات التجارية التونسية دون احتساب مواد الطاقة، خلال سنة 2020، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 3ر1 بالمائة على مستوى الصادرات وبنسبة 1ر0 بالمائة على مستوى الواردات، مقارنة بسنة 2019.وانخفضت الصادرات بالأسعار القارة، خلال سنة 2020، في جل القطاعات من ضمنها قطاع النسيج والملابس والجلود (بنسبة 9ر15 بالمائة سلبي) وقطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية (بنسبة 5ر16 بالمائة سلبي).وارتفعت، في المقابل، صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية وقطاع الطاقة بنسب متتالية بلغت 3ر20 بالمائة و3ر14 بالمائة، مقارنة بسنة 2019.بالنسبة للواردات، أبرزت نتائج التجارة الخارجية بالأسعار القارة انخفاضا في جل القطاعات خاصة منها قطاع الصناعات الميكانيكية والالكرتونية (بنسبة 9ر20 بالمائة سلبي) وقطاع النسيج والملابس والجلود (بنسبة 6ر15 بالمائة سلبي) وقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته (بنسبة 21 بالمائة سلبي).وارتفعت المبادلات التجارية التونسية بالأسعار القارة، خلال شهر ديسمبر 2020، على مستوى الواردات بنسبة 0ر1 بالمائة، وعلى مستوى الصادرات بنسبة 8ر8 بالمائة، مقارنة بشهر ديسمبر 2019.